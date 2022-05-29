Чтиво выходного дня: Владимир Мономах – великий князь киевский

Неоспоримой заслугой Владимира Мономаха было то, что он сумел стать вдохновителем и руководителем совместных походов русских князей против половцев

Владимир (в крещении – Василий) Всеволодович родился в 1053 году. Прозвище Мономах он получил благодаря матери, которая, как считают историки, была дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Его отец, князь Всеволод Ярославович, держал сына при себе, обучая военному искусству. Владимир возглавлял княжескую дружину и нередко совершал далекие походы, в частности против вятичей и половцев.

До 1093 года Владимир Всеволодович в основном был вассалом своих дядьев и отца. Он правил в Ростове, Смоленске, Волыни, Чернигове и Переяславле. В эти годы он зарекомендовал себя и как хороший полководец. В 1076 году совершил поход в Силезию и Чехию, в 1077-м принял участие в войнах Всеволода с Всеславом Полоцким. В конце 1070-х – начале 1090-х совершил 12 успешных походов против половцев и в 1080 году – против торков.

С 1093 года Мономах – союзник великого князя Киевского – Святополка Изяславича, принимал участие во всех его боевых походах. Стал участником двух княжеских съездов – Любечского (1097) и Уветичского (1100), которые должны были покончить с усобицами между князьями.

В 1096 году на Русь было совершено крупное нападение половцев. Мономах разбил у Зарубинского брода на Днепре хана Тугоркана, а в 1107 году вместе с другими князьями разгромил хана Боняка. Именно при Мономахе Русь переходит от защиты к наступлению. К началу 1120-х годов донская группировка половцев откочевывает от границ Руси на Северный Кавказ.

Всеволод Ярославич в 1078 году стал киевским князем, а Владимир Мономах получил Чернигов. Спустя два года он выиграл крупную битву, отбив нападение половцев. К слову, в то время польские власти объявили награду за голову Владимира, поскольку он убил их посла – тюрка по происхождению, – приняв его за разбойника.

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После смерти князя Всеволода в 1093 году Владимир мог занять киевский престол, но, не желая войны, добровольно уступил власть двоюродному брату Святополку, отец которого княжил в Киеве ранее. При этом Мономах сохранил власть в Чернигове, в Ростове и Смоленске, а также не позволил сыну Святополка занять Новгород, оставив это место за своим сыном.

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С 1094 года Владимир вел войну с войсками Олега Святославовича, вступившего в союз с половцами, и в итоге вынужден был уступить Чернигов. После этого Мономах обосновался в Переяславском княжестве. В 1096 году он объединился с братом Святополком. Вдвоем они смогли изгнать Олега из Чернигова, однако последний сумел захватить Муром, Ростов и Суздаль, убив при этом сына Владимира Мономаха – Изяслава.

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В 1113 году князь Святополк умер, и Киев призвал Владимира Мономаха. Став киевским князем он, чтобы успокоить народное восстание, издал несколько распоряжений, облегчающих положение низших слоев населения. Так увидел свет «Устав Владимира Мономаха», который вошел в состав «Русской Правды».

Неоспоримой заслугой Владимира Мономаха было то, что он сумел стать вдохновителем и руководителем совместных походов русских князей против половцев. Это было время усиления Киевской Руси: двумя третями территории управляли сам князь Владимир и его сыновья, а их авторитет держался на военных успехах в битвах с половцами.

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Сам Владимир Мономах был не только искусным военачальником, но и мыслителем. До нашего времени сохранились три произведения, принадлежащие перу князя: «Поучение Владимира Мономаха», рассказ «О путях и ловах» и письмо к Олегу Святославовичу. Кроме того, именно по поручению Владимира Всеволодовича монах Нестор создал вторую редакцию «Повести временных лет».

В 1116 году по поручению Владимира Мономаха игумен Выдубицкого монастыря подготовил вторую редакцию «Повести временных лет», в 1118 году была подготовлена третья версия, а в 1119-м пресвитер Василий, близкий к Владимиру Мономаху, отредактировал и четвертую версию. Именно она дошла до наших дней в составе Лаврентьевской летописи 1377 года.

Мономах является автором «Поучения», которое было адресовано детям, а также всем, «кто прочтет». Это произведение состояло из трех частей: собственно «Поучения» (1099), «Летописи» походов и других дел (около 1117) и «Письма» к Олегу Святославичу (1096). Оно также вошло в Лаврентьевскую летопись.

«Поучения» стали, по сути, политической программой Мономаха. Она была направлена на сохранение федеративного характера Древнерусского государства при широкой автономии и при сохранении общерусского единства.

Владимир Мономах смог за годы своего правления на несколько десятков лет убрать угрозу половецких нападений на Русь, создать реальное политическое единство Руси, упорядочил законодательство и внес свой вклад в древнерусскую литературу.

Умер князь Владимир 19 мая 1125 года близ Переяславля, был погребен в Софийском соборе Киева рядом с отцом, оставив потомкам не только сильное княжество и литературные труды, но и реликвию, которая на протяжении долгих веков оставалась символом российской монархии – шапку Мономаха. До конца 17 столетия каждый царь, восходя на престол, венчался именно этим головным убором. Сегодня шапка Мономаха – одна из самых древних регалий, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля.