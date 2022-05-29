Плексы: достоинства и недостатки такой недвижимости в густонаселенном Монреале

На протяжении многих лет многоквартирные дома были в большой моде, да и сегодня они являются одними из самых востребованных объектов недвижимости

На протяжении многих лет многоквартирные дома были в большой моде, да и сегодня они являются одними из самых востребованных объектов недвижимости. Качества среды обитания, в которой они находятся в большом количестве, многообразны, но зачастую они не являются идеальными конструкциями. Крупным планом выявляются их сильные стороны и недостатки.

Традиционно большинство плексов занимают их владельцы на первом этаже и арендаторы на этажах повыше. Эта формула, которая всегда присутствует, способствует социальному смешению. Таким образом, плексы объединяют в одном здании более или менее удачливых людей, семьи, студентов, людей, живущих в одиночестве и молодые пары. Такое сочетание “способствует равенству возможностей с целью сокращения социального неравенства”, говорится в исследовании, проведенном по заказу Службы жилищного строительства города Монреаля в 2002 году.

Средняя плотность таких кварталов в основном составляет от 10 000 до 20 000 человек на квадратный километр, может поддерживать множество местных магазинов и услуг. Таким образом, население легко и быстро получает необходимые сервисы даже без наличия собственного автомобиля. Такая плотность также позволяет обосновать наличие эффективной сети общественного транспорта, которая способствует сокращению выбросов парниковых газов. Близость окрестностей, которые соседствуют друг с другом в общественных и частных местах, также способствует созданиюобщности и чувства безопасности.

Выращивание овощей-распространенная практика на задних дворах таких кварталов. Здесь также много фруктовых деревьев. Городское сельское хозяйство, которое практикуется, в частности, на частных землях, может частично сократить расходы семьи на питание, а также уменьшить количество островков тепла, способствовать поглощению ливневой воды и сохранению определенного биоразнообразия, считает правительство Квебека, которое хочет поддержать этот тип культивирование в рамках мер по стимулированию автономии питания.

По оценкам Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека, в первом квартале 2022 года средняя цена на двух-и пятиэтажное здание на острове Монреаль достигла 854 674 долларов, что на 58% больше, чем за последние пять лет. На Плато Мон-Рояль эта цена выросла до 1 179 166 долларов (+53 % за пять лет). Немногие молодые семьи сегодня могут приобрести их, даже рассчитывая на арендную плату для оплаты части ипотеки. И те, у кого есть средства на их покупку, все чаще превращают их в дома на одну семью, что в конечном итоге наносит ущерб разнообразию районов.

Таким образом, домовладельцы сносят перегородки, чтобы насладиться более открытыми и светлыми пространствами. Кроме того, шумы и запахи, как правило, не создают проблем при перемещении из одного помещения в другое. Методы изоляции, используемые 100 или 150 лет назад (газетная бумага, древесная щепа или шерсть животных), на сегодняшний день неэффективны, а плексы имеют репутацию холодных и влажных зимой. К счастью, сегодня есть способы исправить ситуацию, в том числе с помощью впрыскиваемого уретана.

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