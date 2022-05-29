В штате Нью-Йорк объявили о выдаче водительских прав с полом «X»

Жители штата Нью-Йорк будут иметь возможность выбрать «X» в качестве пола в своих водительских правах, разрешении на обучение или удостоверении личности, сообщила губернатор штата Кэти Хокул

Жители штата Нью-Йорк будут иметь возможность выбрать «X» в качестве пола в своих водительских правах, разрешении на обучение или удостоверении личности, сообщила губернатор штата Кэти Хокул 27 мая на пресс-конференции.

Это изменение вводится после принятия Закона штата о признании пола, который вступает в силу 24 июня. Новый закон обеспечивает расширенную защиту трансгендерных и небинарных жителей Нью-Йорка.

В связи с новым законом. По словам губернатора Хокул, теперь людям будет удобнее менять свои имена, пол и свидетельство о рождении, чтобы отразить выбранную ими личность.

Жители Нью-Йорка, у которых есть действующие водительские права, права учащегося или удостоверение личности, смогут изменить маркер пола в своем удостоверении личности с «M» (мужской) или «F» (женский) на «X».

Те, кто впервые подает заявку на удостоверение личности с фотографией штата Нью-Йорк, также смогут выбрать «X» для обозначения пола.

По словам Хокул, жители штата смогут также, начиная с июля, оставить онлайн-заявку на получение нового документа с новым полом.

Хоукул отметила, что она боролась за дополнительные права для граждан ЛГБТК+ в бюджете штата на 2023 год и обеспечила их. По словам Хокул, бюджет включает $13,5 млн для vинистерства здравоохранения штата, которые пойдут на поддержку сообщества ЛГБТК+ и более чем вдвое повышает ежегодное финансирование ЛГБТК+ здравоохранения и социальных служб.