Итоги недели 23-29 мая 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась последняя майская неделя. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Разработаны новые зарядные устройства для компьютеров, которые будут заряжаться от солнечного света и морских водорослей. Экология спасена! Кембриждский Университет объявил о прорыве в использовании источников электроэнергии для обеспечения работы компьютеров. Исследователи разработали систему снабжения электроэнергией на основе самых обычных морских водорослей и солнечного света. Национальная Ассамблея утвердила Закон 96, согласно которому в Квебеке будет проведена языковая реформа и усилена роль французского языка Во вторник, 24 мая, Национальная Ассамблея (Парламент Квебека) приняла закон 96, новый языковой закон, который позволит провести серьёзные реформы в языковой политике провинции, определив новые роль и место французского языка. В своей борьбе с изменением климата город DDO принял два новых подзаконных акта, устанавливающих субсидии для жителей на установку станций зарядки электромобилей в жилых домах и переоборудование каминов, работающих на твердом топливе. Уровень инфляции в Канаде достиг самого высокого уровня за 31 год в апреле, при этом индекс потребительских цен вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональное транзитное управление Монреаля расширяет свой летний речной трансфер после тестирования воды с помощью прошлогоднего пилотного проекта. Начиная с июня, вы сможете сесть на водное такси в Старом порту Монреаля и отправиться на побережье в другие пункты назначения. Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в Канаде, Статистическое управление Канады сообщает, что количество вакансий в стране достигло рекордного уровня. В марте работодатели пытались заполнить более миллиона рабочих мест. Шаги по ужесточению национального оружейного закона после трагедии в Техасе, где в результате стрельбы в школе погиб 21 человек, продолжит предпринимать правительство Канады. Труп малого полосатика был замечен в реке Святого Лаврентия примерно в 45 километрах к северо-востоку от Монреаля в четверг днем. На место отправлены команды специалистов. У них две задачи: безопасно достать тушу и определить, принадлежала ли она одному из двух китов, замеченных в Монреале ранее в мае. Квебек и Онтарио ещё не успели справится с последствиями недавнего шторма, как провинциям грозит новое испытание. Синоптики предполагают, что уровень воды вдоль реки Гатино “значительно повысится” начиная с четверга. Это в свою очередь вызывает опасения по поводу наводнения вдоль реки. По состоянию на четверг в Канаде зарегистрировано уже 26 случаев обезьяньей оспы. При этом география заболевания расширилась – первый случай был обнаружен в Онтарио. До этого болезнь регистрировалась только в Квебеке. Правительство Квебека согласилось принять первую партию вакцины от оспы из Национального аварийного стратегического запаса.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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До встречи через неделю!