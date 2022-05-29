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Политика Выборы Либеральная партия Квебека меняет логотип перед выборами
Новый логотип Либеральной партии Квебека

Либеральная партия Квебека меняет логотип перед выборами

Olga Fedak Май 29, 2022 Выборы, Новости Квебека и Монреаля, Политика Оставить комментарий 64 Просмотров

Также либералы предложили сделать бесплатным паромный транспорт.

В субботу Либеральная партия Квебека представила обновленный логотип. Он создан на основе старого, но имеет более округлую и обтекаемую форму.

Как и раньше, он сохраняет концепцию сине-красной буквы “L” с геральдической лилией в центре. Он символизирует “обновление партии, а также различные выдвинутые смелые предложения”.

Партия также пояснила, что это изменение было призвано продемонстрировать ее “непоколебимую энергию”. Изменение логотипа является частью более широкого ребрендинга Либеральной партии в преддверии выборов, который построен вокруг слогана “Голосуй за либералов”.

Либералы также будут использовать хештег #Dominique2022 в соцсетях.

Старый логотип Либеральной партии Квебека
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