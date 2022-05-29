Живность Канады: койот пришел поплавать в бассейн на заднем дворе

Ранее жители Британской Колумбии доставали из бассейна выдру.

Жительница Оттавы Николь Ван де Вольфшаар ещё не успела прийти в себя после шторма и длительного отключения электроэнергии, но ей выпало новое приключение.

В субботу утром она услышала громкое карканье ворон около своего дома. По наблюдениям женщины, вороны начинают кричать и предупреждают других животных, когда видят приближение хищников.

К ней во двор время от времени приходят лисы, и в этот раз она также думала увидеть рыжую гостью. Однако осмотрев территорию, лис она не заметила. Зато заглянув в бассейн, она увидела … койота!

Вольфшаар не знала, случайно ли зверь упал в бассейн, или же просто хотел поплавать. Но она переживала, что он, возможно, не может выбраться.

“Возможно, это была неправильная реакция, но я волновалась. Я хотела помочь ему. Я осматривала двор, чтобы найти что-то, что я могла бы использовать, чтобы выловить его из бассейна. Он действительно не выглядел так, будто может выбраться, — вспоминает она. – Он выглядел измученным. Я не знаю, как долго он был в бассейне, прежде чем я его заметила”.

Но в конце-концов койот смог сам выбраться из бассейна.

“Это самая сумасшедшая неделя, которая у меня была с тех пор, как я переехала сюда”, – признается женщина.

По словам соседей, койотов иногда можно увидеть в ее районе в парке Глабар.

Койоты, как оказалось, не редкость в Оттаве. Городские власти говорят, что они получают около 300 сообщений в год. В основном это звонки о животных в жилых кварталах или животных, сбитых транспортными средствами. В последние годы также стали поступать сообщения о нападениях.

Власти напоминают, как безопасно вести себя с дикими животными:

Никогда не приближайтесь к животному и не прикасайтесь к нему.

Не поворачивайтесь спиной к животному и не бегите от него.

Отойдите, сохраняя спокойствие.

Встаньте прямо, размахивайте руками и делайте много шума.

Носите с собой фонарик, когда идете ночью.