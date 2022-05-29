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Общество Животные Живность Канады: койот пришел поплавать в бассейн на заднем дворе

Живность Канады: койот пришел поплавать в бассейн на заднем дворе

Olga Fedak Май 29, 2022 Животные, Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 58 Просмотров

Ранее жители Британской Колумбии доставали из бассейна выдру.

Жительница Оттавы Николь Ван де Вольфшаар ещё не успела прийти в себя после шторма и длительного отключения электроэнергии, но ей выпало новое приключение.

В субботу утром она услышала громкое карканье ворон около своего дома. По наблюдениям женщины, вороны начинают кричать и предупреждают других животных, когда видят приближение хищников.

К ней во двор время от времени приходят лисы, и в этот раз она также думала увидеть рыжую гостью. Однако осмотрев территорию, лис она не заметила. Зато заглянув в бассейн, она увидела … койота!

Вольфшаар не знала, случайно ли зверь упал в бассейн, или же просто хотел поплавать. Но она переживала, что он, возможно, не может выбраться.

“Возможно, это была неправильная реакция, но я волновалась. Я хотела помочь ему. Я осматривала двор, чтобы найти что-то, что я могла бы использовать, чтобы выловить его из бассейна. Он действительно не выглядел так, будто может выбраться, — вспоминает она. – Он выглядел измученным. Я не знаю, как долго он был в бассейне, прежде чем я его заметила”.

Но в конце-концов койот смог сам выбраться из бассейна.

“Это самая сумасшедшая неделя, которая у меня была с тех пор, как я переехала сюда”, – признается женщина.

По словам соседей, койотов иногда можно увидеть в ее районе в парке Глабар.

Койоты, как оказалось, не редкость в Оттаве. Городские власти говорят, что они получают около 300 сообщений в год. В основном это звонки о животных в жилых кварталах или животных, сбитых транспортными средствами. В последние годы также стали поступать сообщения о нападениях.

Власти напоминают, как безопасно вести себя с дикими животными:

  • Никогда не приближайтесь к животному и не прикасайтесь к нему.
  • Не поворачивайтесь спиной к животному и не бегите от него.
  • Отойдите, сохраняя спокойствие.
  • Встаньте прямо, размахивайте руками и делайте много шума.
  • Носите с собой фонарик, когда идете ночью.
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