Первый полёт человека в космос!

Первый полёт человека на Луну

Из истории землян. О запуске первого пилотируемого корабля на Луну.

Отдыхаем от забот. Чтение выходного дня:

Первый полёт на Луну был совершён китайцами в 15ом веке нашей эры (китайцы изобрели, к тому же, много всякого добра и осчастливили человечество пельменями и другими замечательными блюдами).

В 13ом веке в Китае началось новое поверье — поклонение Луне. Писатели, поэты, музыканты слагали произведения о таинственном небесном светиле. Художники изображали Луну восходящую, полную, закатную, рассветную… Говорить и мечтать о Луне стало модно.

Легенда гласит, что правящий император по имени Ван Ху, представитель династии Сонг, сам поэт и писатель, так поддался влиянию моды, что захотел полететь на Луну. Он приказал изготовить огромную ракету и набить ее порохом. История умалчивает, были ли проведены предварительные испытания, но так как ракеты стояли на вооружении армии, несомненно, люди знали, что дальность полета зависит от силы заряда.

Император занял место в “космическом корабле” и отдал приказ поджечь огромное количество пороха.

Прогремел ужасающий взрыв. Когда дым рассеялся, окружающие увидели только большую яму. Никаких останков императора найдено не было. Большинство решило, что императора при взрыве разорвало на мельчайшие кусочки, но были и такие, кто поверил, что тот улетел на Луну.

Сегодня мы задаем вопрос, почему же не была запущена пробная «беспилотная» ракета или хотя бы с испытателем солдатом или пленным…. Но надо понимать психологию людей того времени – судя по всему, ничего дурного произойти не должно, так как и маленькие бамбуковые петарды, и большие металлические ракеты успешно летают.

С чего это должна взорваться самая большая? А если она может долететь до Луны, то неужели император мог позволить, чтобы какой-то простолюдин или даже дворянин-мандарин первым посетил Императора Луны?

С другой стороны, нельзя отрицать и очевидную храбрость императора (хотя ряд историков считает, что Ван Ху был не императором, а важным чиновником при дворе), и уровень знаний эпохи – Луна рассматривалась, как обычное большое тело, где могли существовать государства и даже империи. И в любом случае, первая попытка запуска человека в космос имела место в Китае. При всей ее наивности, нельзя не преклоняться перед дерзостью и отвагой этих людей. Первый полёт на Луну завершился неудачей, но всё же это был первый полёт!

Сегодня имя первого космонавта носит кратер на обратной стороне Луны – кратер Wan Hoo назван в честь первого погибшего в полёте героя!

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