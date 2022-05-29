Как Квебек будет адаптировать инфраструктуру к более экстремальной погоде

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, заявил, что мир столкнулся с “беспрецедентной жарой, ужасающими штормами, повсеместной нехваткой воды и вымиранием миллионов видов растений и животных”. Он призвал все правительства к немедленным действиям.

Эксперты заявляют, что жители Квебека должны будут переосмыслить то, как они проектируют свои дома, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение от последствий изменения климата. Ален Бурк, исполнительный директор Ouranos, консорциума Квебека по изменению климата, уверяет, что дома в Квебеке должны быть построены так, чтобы лучше выдерживать сильные ветры, проливные дожди и град.

Эту философию необходимо применить ко всем видам экстремальных погодных явлений, от волн тепла до засухи, от наводнений до пожаров.

“Вам просто нужно поехать в Калифорнию, чтобы увидеть, что они используют воду иначе, чем мы в Канаде, в Квебеке. И это хороший пример адаптации к меньшему количеству воды из-за изменения климата и увеличения частоты засух”, – приводит пример эксперт.

В то же время мартовский опрос, проведенный по заказу федерального правительства, показал, что только четыре процента жителей Квебека предприняли шаги для защиты своего дома от наводнений. Для сравнения, средний показатель по Канаде составляет 11%.

Речь идёт даже о таких минимальных мерах, как нанесение герметика вокруг окон подвала или использование водостойких строительных материалов при ремонте.

Но все же эксперт уверен, что “основная часть этих изменений должна произойти в институциональном масштабе. Тут в дело вступают инженеры, планировщики землепользования, специалисты в области здравоохранения, градостроители. Перестройка нашей жизни вокруг неизбежного характера изменения климата является ключевым моментом”.

А что Гидроквебек?

Один из рисков, который беспокоит многих жителей Квебека, — это перебои в подаче электроэнергии.

Представитель Hydro-Quebec Фрэнсис Лаббе сообщает, что корпорация осенью разработает план адаптации к изменению климата, чтобы смягчить последствия будущих погодных явлений.

Компания рассматривала вариант прокладки подземных линий электропередачи, по примеру Швеции.

Однако позднее компания посчитала, что создание подземной сети обойдется 100 миллиардов долларов и “повлияет на счета за электроэнергию наших клиентов”. По словам Hydro-Quebec, провинциальная распределительная сеть настолько длинная, что может охватить земной шар шесть раз.