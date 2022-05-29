Женщина с пистолетом остановила попытку массового убийства

Очередная попытка массового убийства сорвана. Женщина, всегда носящая с собой пистолет в целях самозащиты, застрелила преступника, который открыл огонь по детям

Очередное массовое убийство детишек не удалось. Храбрая женщина, всегда носящая пистолет, пристрелила негодяя.

Все средства массовой информации переполнены призывами ужесточить правила владения огнестрельным оружием или просто запретить его. Вот уже почти неделю в пользу ужесточения высказываются многие политики, журналисты, социологи. Новый виток требований начался после того, как в Техасе подросток убил два десятка человек. Убийца купил оружие совершенно легально, как только достиг возраста 18 лет.

Но уже после расправы в Техасе имел место совершенно другой случай, о котором говорят мало, а если и говорят, то скороговоркой. Потому что этот случай не вписывается в концепцию.

27 мая, в городе Чарльстон (Западная Вирджиния), некий Деннис Бутлер, мужчина 37 лет от роду, обиженный на жителей квартала за то, что те сделали ему замечание в связи с превышением скорости (его вынудили остановиться, и пояснили, что речь о жилом квартале, где играют детишки), решил отомстить.

Он уехал, но затем вернулся. Не выходя из автомобиля, он зарядил винтовку, а затем выскочил и открыл огонь по толпе детей и взрослых, которые отмечали день рождения одного ребёнка. Преступник успел сделать один выстрел (и, к счастью, промахнулся). Затем одна женщина, находившаяся в толпе, выхватила свой собственный пистолет, который она всегда носит в целях самозащиты, открыла ответный огонь у застрелила подонка. Полиция в официальном заявлении поблагодарила женщину за храбость и за присутствие силы духа.

Можно себе представить, сколько жертв удалось избежать благодаря тому, что женщина (имя её не называется) решила защищать себя и окружающих совершенно законным способом.

Но об этом случае почему-то предпочитают на всех каналах не рассказывать. И президент на встречу с жителями и героиней не приедет, потому что никто не пострадал, кроме одного негодяя. Да и вообще, как-то не вписывается случай в современные концепции.