Женщина с пистолетом остановила попытку массового убийства

Очередная попытка массового убийства сорвана. Женщина, всегда носящая с собой пистолет в целях самозащиты, застрелила преступника, который открыл огонь по детям
Все средства массовой информации переполнены призывами ужесточить правила владения огнестрельным оружием или просто запретить его. Вот уже почти неделю в пользу ужесточения высказываются многие политики, журналисты, социологи. Новый виток требований начался после того, как в Техасе подросток убил два десятка человек. Убийца купил оружие совершенно легально, как только достиг возраста 18 лет.
Но уже после расправы в Техасе имел место совершенно другой случай, о котором говорят мало, а если и говорят, то скороговоркой. Потому что этот случай не вписывается в концепцию.
27 мая, в городе Чарльстон (Западная Вирджиния), некий Деннис Бутлер, мужчина 37 лет от роду, обиженный на жителей квартала за то, что те сделали ему замечание в связи с превышением скорости (его вынудили остановиться, и пояснили, что речь о жилом квартале, где играют детишки), решил отомстить.
Он уехал, но затем вернулся. Не выходя из автомобиля, он зарядил винтовку, а затем выскочил и открыл огонь по толпе детей и взрослых, которые отмечали день рождения одного ребёнка. Преступник успел сделать один выстрел (и, к счастью, промахнулся). Затем одна женщина, находившаяся в толпе, выхватила свой собственный пистолет, который она всегда носит в целях самозащиты, открыла ответный огонь у застрелила подонка. Полиция в официальном заявлении поблагодарила женщину за храбость и за присутствие силы духа.
Можно себе представить, сколько жертв удалось избежать благодаря тому, что женщина (имя её не называется) решила защищать себя и окружающих совершенно законным способом.
Но об этом случае почему-то предпочитают на всех каналах не рассказывать. И президент на встречу с жителями и героиней не приедет, потому что никто не пострадал, кроме одного негодяя. Да и вообще, как-то не вписывается случай в современные концепции.