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Монреальская пицца признана лучшей в Канаде

Olga Fedak Май 29, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Сам себе ресторан, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 22 Просмотров

Гастро-фаны, а вы не пропустили день круассанов в Квебеке?

В Монреале прошла Неделя пиццы, и судьи официально объявили пять лучших пицц в Канаде.

Пиццерия Alto на Парк-авеню заняла первое место с лучшей пиццей во всей Канаде. Триумф стал возможен благодаря фирменному блюду Alt-O-Max.

Пицца из говяжьего фарша с приправами, белого лука, соленых огурцов, сырной смеси Alto, нарезанного салата и соуса Alto MAX стала изюминкой Недели. Такое странное сочетание, тем не менее, принесло победу.

Также в пятерку лучших попали пиццерии Tommy’s и Pasquale из Виннипега, Papa’s из Ванкувера и Santa Lucia из Саскатуна.

Ещё одна монреальская пиццерия достигла успеха в конкурсе. Компания Brama победила в категории “Выбор судей”. Успеха помогла добиться пицца Mortadolce из квебекского сыра Ока, мортаделлы, меда, острого пармезана и фисташек.

Так что жители и гости Монреаля в любой день могут насладиться лучшими пиццами Канады!

Пиццерия Alto
Адрес: 3469, ave. Du Parc

Пиццерия Brama
Адрес: 9850, rue Saint-Urbain Local 101.

Пицца-победительница
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