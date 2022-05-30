Иммиграция с Александрой Мельниковой. Учимся в Канаде БЕСПЛАТНО! ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Как я уже неоднократно писала в своих публикациях, Канада пытается расселить густонаселенные конгломераты, такие как Торонто, Монреаль и Ванкувер. Как только не ухищрялись канадские власти и какие только плюшки не предлагали, чтобы заманить вновь прибывших иммигрантов в малые города Канады. Создавали специальные программы иммиграции в удаленные сельские местности; давали приоритет и бОльшее количество баллов тем, кто находил работу в удаленных от больших мегаполисов территориях; разрешали иммигрировать по низкоквалифицированному опыту работы в этих удаленных городах; и даже снижали минимальное требование по наличию канадского опыта работы с 12 месяцев до 6!

Несмотря на все эти замечательные преимущества, отток в малые города не приобрел массовости и правительство дальше продолжало ломать голову какие новые программы придумать. Думали-думали и придумали!

Провинция Квебек предложила БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ студентов в малых и удаленных городах Квебека за пределами Монреаля. Программа стартует в 2023 году. Обучение будет бесплатным только если программа на французском языке. К тому же не все программы будут бесплатными, а только те, чьи специальности востребованы на рынке труда Квебека. Пока нет точного списка специальностей, но уже известно, что к ним относятся информационные технологии, сфера образования, социальные работники и работники в области медицины, а также инженера.

По статистике, 80 % международных студентов предпочитают оставаться в городах обучения после окончания программы. По этой причине идея с бесплатным образованием оказалось действительно революционной и как нельзя кстати. Вследствие военного конфликта огромное количество украинцев прилетают в Квебек. Многие планировали получить образование, но платить за обучение как международному студенту для большинства было непосильным финансовым бременем. К счастью, теперь у многих есть целый год, чтобы подучить французский язык и сдать документы на получение образования по местным ценам. К тому же, по окончанию программы, выпускники будут иметь право подать на постоянное место жительство в Квебеке, при условии, что они еще и поработают после окончания обучения.

Учим французский язык и расселяемся по провинции!

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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