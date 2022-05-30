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Новости POSCO Chemical и GM построят в Квебеке катодный завод
фото: REUTERS

POSCO Chemical и GM построят в Квебеке катодный завод

Виктория Христова Май 30, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи POSCO Chemical и GM построят в Квебеке катодный завод отключены 41 Просмотров

Южнокорейский производитель химикатов POSCO Chemical Co. заявил, что строит катодный завод стоимостью $327 млн совместно с General Motors Co. в канадском городе Квебек для поставки в США основных компонентов аккумуляторов для электромобилей

Южнокорейский производитель химикатов POSCO Chemical Co. заявил, что строит катодный завод стоимостью $327 млн совместно с General Motors Co. в канадском городе Квебек для поставки в США основных компонентов аккумуляторов для электромобилей.

Они подписали окончательное соглашение о создании совместного предприятия Ultium CAM и строительстве завода по производству катодов в Беканкуре на юге Квебека к 2024 году, говорится в сообщении POSCO Chemical.

Завод в Квебеке будет производить около 30 000 тонн катодов с высоким содержанием никеля в год, что достаточно для производства 220 000 электромобилей, и планирует постепенно расширять производство.Строительство начнется в августе.

Катод является одним из источников лития в литий-ионном аккумуляторе, а также ключевым компонентом аккумуляторов электромобилей. На его долю приходится около 40% стоимости производства батареи.

Совместное предприятие также имеет контракт на поставку катодов для POSCO Chemical в течение восьми лет, начиная с 2025 года, на сумму не менее 8 трлн вон ($6,73 млрд).

POSCO Chemical, подразделение POSCO Group, флагманом которой является сталелитейная компания POSCO, и GM объявили в декабре о плане создания совместного предприятия в Северной Америке. Совместное предприятие POSCO Chemical с GM является частью плана POSCO Group по развитию своего бизнеса по производству электромобилей в последние годы в рамках стратегии диверсификации.

POSCO Chemical уже поставляет катодные материалы Ultium Cells, совместному предприятию GM с ведущим южнокорейским производителем аккумуляторов LG Energy Solution Ltd.

Она также заявила, что планирует и дальше расширять свои зарубежные позиции на других рынках, таких как Европа и Индонезия. Компания также стремится увеличить свои производственные мощности по производству катодов до 610 000 тонн в год к 2030 году по сравнению с нынешними 105 000 тонн.

 

 

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