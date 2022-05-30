Мексика стала закупать меньше зерновых

В период с января по апрель этого года Мексика закупила за границей меньше зерновых и масличных культур, но потратила на них больше средств, чем в прошлом году, показал отчет Банка Мексики

В период с января по апрель этого года Мексика закупила за границей меньше зерновых и масличных культур, но потратила на них больше средств, чем в прошлом году, показал отчет Банка Мексики.

Статистка показывает, что по сравнению с предыдущим годом объем импорта зерновых упал с 13,3 до 12,4 млн тонн, в то время как стоимость импорта выросла с 4911 до 5528 млн долларов.

Расходы Мексики на закупку основных зерновых в первые четыре месяца оказались рекордно высокими. Данные показывают, что импорт пшеницы снизился на 5,5 процента по сравнению с 2021 годом, но его стоимость увеличилась на 24,7%; импорт риса вырос на 5,4%, а его стоимость увеличилась на 20,1%; закупки овса увеличиваются на 32,4%, а его стоимость выросла на 52%.

Мировые цены на зерновые начали расти в результате оживления мировой экономики после того, как пандемия пошла на спад. Кроме того, в начале этого года цены начали быстрее расти из-за украинского кризиса, поскольку Россия и Украина являются важными производителями и поставщиками пищевых товаров.

Отметим, мировые цены на продовольствие могут вырасти в Латинской Америке еще сильнее, поскольку санкции западных стран препятствуют поставкам из России дешевых удобрения в латиноамериканские страны.