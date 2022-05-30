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Новости В Мире В Великобритании звучат призывы к отказу от монархии

В Великобритании звучат призывы к отказу от монархии

Виктория Христова Май 30, 2022 В Мире, История, Новости Комментарии к записи В Великобритании звучат призывы к отказу от монархии отключены 37 Просмотров

На днях антимонархисткое английское движение «Republic» провело свою новую акцию приуроченную к платиновому юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II (70 лет у власти).

На днях антимонархисткое английское движение «Republic» провело свою новую акцию приуроченную к платиновому юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II (70 лет у власти). На улицах британских городов появились плакаты с лозунгом «Сделаем Елизавету последней».

Британцы по-разному отреагировали на этот «перформанс» в социальных сетях. Некоторые поддержали инициативу, отметив, что «монархия в наше время – преступление против демократии», но многие написали, что эти плакаты не отражают мнения большинства англичан.

Несколько лет назад британские антимонархисты уже выступали за референдум против монархии. Однако пока все их инициативы были безрезультатными.
Есть и другие действия, подтверждающие приверженность монархии.О возвращении применения имперской системы мер и весов объявит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в день празднования платинового юбилея королевы.

Как ожидается, британским магазинам разрешат продавать товары в фунтах (453,592 грамма) и унциях (28,34 грамма). Это решение по большей части носит символический характер и призвано устранить вмешательство ЕС в традиционную английскую жизнь.

С 2000 года, когда вступила в силу директива ЕС о мерах и весах, торговцы по закону обязаны были использовать метрические единицы для продажи продуктов по весу или мере. Хотя по-прежнему законно устанавливать цены на товары в фунтах и унциях, они должны отображаться рядом с ценой в граммах и килограммах.

Отмечатся также, что метрические единицы не будут отменены, но торговцы, вероятно, будут свободны в выборе того, какие они будут использовать после правительственного предложения.

«Поскольку британский народ был счастлив использовать как имперские, так и метрические измерения в своей повседневной жизни, правительству полезно задуматься о том, что теперь мы вольны соответствующим образом изменять наши правила», — сказал один из источников в Кабинете министров.

 

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