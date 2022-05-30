В Великобритании звучат призывы к отказу от монархии

На днях антимонархисткое английское движение «Republic» провело свою новую акцию приуроченную к платиновому юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II (70 лет у власти). На улицах британских городов появились плакаты с лозунгом «Сделаем Елизавету последней».
Британцы по-разному отреагировали на этот «перформанс» в социальных сетях. Некоторые поддержали инициативу, отметив, что «монархия в наше время – преступление против демократии», но многие написали, что эти плакаты не отражают мнения большинства англичан.
Как ожидается, британским магазинам разрешат продавать товары в фунтах (453,592 грамма) и унциях (28,34 грамма). Это решение по большей части носит символический характер и призвано устранить вмешательство ЕС в традиционную английскую жизнь.
С 2000 года, когда вступила в силу директива ЕС о мерах и весах, торговцы по закону обязаны были использовать метрические единицы для продажи продуктов по весу или мере. Хотя по-прежнему законно устанавливать цены на товары в фунтах и унциях, они должны отображаться рядом с ценой в граммах и килограммах.
Отмечатся также, что метрические единицы не будут отменены, но торговцы, вероятно, будут свободны в выборе того, какие они будут использовать после правительственного предложения.
«Поскольку британский народ был счастлив использовать как имперские, так и метрические измерения в своей повседневной жизни, правительству полезно задуматься о том, что теперь мы вольны соответствующим образом изменять наши правила», — сказал один из источников в Кабинете министров.