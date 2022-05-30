Недвижимость: недостаток предложения, высокие цены и вероятность затишья этим летом

Цены на жилье достигнут пика летом, прежде чем начнут снижаться из-за малого количества предложений, утверждает Mouvement Desjardins, которое во вторник представило свои последние экономические и финансовые прогнозы

Цены на жилье достигнут пика летом, прежде чем начнут снижаться из-за малого количества предложений, утверждает Mouvement Desjardins, которое во вторник представило свои последние экономические и финансовые прогнозы. В целом, цены на жилье в Квебеке могут снизиться на 12% по сравнению с максимумом.

“Ожидается, что цены на жилье будут продолжать расти в течение нескольких недель, но пик будет достигнут этим летом”, – сказал Джимми Джин, главный экономист и стратег компании. В Онтарио мы, похоже, уже достигли вершины”.

По состоянию на конец первого квартала 2022 года средняя цена жилья в Квебеке составила 426 831 доллар.

Джин считает, что минимум будет достигнут к концу 2023 года. Тем не менее он хотел бы обнадежить никого. “Люди не лишатся своей последней рубашки. Даже на минимуме рынка стоимость домов останется на 31% выше уровня 2019 года»,-сказал он.

Фактически, цены на жилье подскочат на 50 % в период с конца 2019 года до максимума, который будет достигнут в ближайшие недели.

Индекс доступности в Квебеке, равный 130,9, находится на самом низком уровне с 2008 года. « В течение последнего года рост средней продажной цены на недвижимость ускорился на большинстве рынков страны. Наконец, повышение ставок по ипотечным кредитам также способствовало ограничению доступа к собственности в первые три месяца года»,-говорится в последней публикации индекса, опубликованной 9 мая.

Это снижение доступности будет влиять на снижение спроса на жилье. «Это особенно касается первых покупателей, на которых приходится почти половина спроса”, – пояснил Джин. Он добавляет, что федеральные власти также ужесточили требования к инвесторам, обязав сообщать о прибыли от быстрой перепродажи дома. Такие провинции, как Онтарио, предлагают добавить барьеры для иностранных инвесторов.

По словам экономиста, снижение цен могло бы быть меньшим, если бы предложение недвижимости на продажу увеличилось или если бы рост населения не был столь ожидаемым. Эти два фактора в совокупности поддерживают рынок жилья.

В сложившихся обстоятельствах главный экономист Mouvement Desjardins предлагает покупателям, у которых есть где жить, отложить покупку, подождать, чтобы воспользоваться более выгодными условиями через несколько месяцев. «Любой, кто не слишком спешит, выиграет, воспользовавшись затишьем, которое наступит в ближайшие месяцы»,-советует он.

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