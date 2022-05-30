Как я побывал в отделении скорой помощи в монреальской больнице. Свидетельство очевидца

“Отчёт” о вынужденном посещении отделения скорой помощи, присланный в редакцию читателем. Если у кого-то есть желание поделиться собственным опытом, мы будем рады опубликовать и другие свидетельства.

Все мы наслышаны о том, как работают в квебекских больницах отделения скорой помощи (Urgence или Emergency). Вот мне и довелось на собственном опыте ознакомиться с системой. Сразу скажу, что речь о собственном опыте, а как оно бывает у других — с удовольствием послушаю.

Итак, утром 26 мая у меня вдруг разболелась нога. Ни с того, ни с сего. Хоть на стенку лезь. Обычные болеутоляющие не помогают, не могу ни сидеть, ни ходить, ни лежать. Боль сильнейшая. Иногда чуть спадает, затем вновь наносит удар. Надеялся на улучшение, но напрасно.

К 22 часам понял, что надо обращаться за помощью. Так как ходить не мог — даже один шаг сделать невозможно, то решил обратиться в службу 911. На звонок ответили тут же. Пояснил ситуацию, задали несколько уточняющих вопросов (адрес, возраст и т. д.), сказали, что я поставлен в очередь, машина прибудет в течение НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ, точнее сказать невозможно. Напомнили, что доставка в больницу на машине скорой помощи платная, от 125 долларов.

Тогда решил всё же добираться до больницы сам (не из-за цены, а из-за сроков ожидания). Вызов отменил. Не знаю, как оператор решает, кому ждать несколько часов, а к кому посылать скорую немедленно. Может быть, если человек ранен или инфаркт, то сразу высылают, но в моём случае никакие заверения в том, что не могу больше терпеть жуткую боль, не помогли.

Буквально дополз до машины, жена отвезла в ближайшую больницу — Saint-Coeur. На каждой кочке нога реагирует приступом боли. У входа сел в коляску, поехал у Urgence.

В зале ожидания выдали номерок. Вызвали минут через пять, не больше, в предварительную регистрацию (triage). Опять вопросы о возрасте, аллергиях и прочих делах. Записали, отправили в зал ожидания. Через минут 10 вызвали на регистрацию (inscription), опять те же вопросы, уточнения. И затем – «Ждите». Сколько ждать? Медсестра лишь плечами пожала.

Сижу, жду, от боли чуть сознание не теряю. В зале человек 40. Все, думаю, тоже не просто так ночью в скорую помощь подались. На большом экране показан номер очереди каждого из нас. У меня — 31. Потом вдруг стал 32. Потом вновь 31, потом 30. За первый час прошёл от 31 до 26. Такими темпами, думаю, ещё часов пять сидеть и мучаться.

К часу ночи один коллега по несчастью просто лёг на пол и скрючился. К нему подошёл охранник через часок, примерно, вежливо спросил, всё ли с тем в порядке. Даже развесилил нас таким вопросом. К трём часам ночи я уже был примерно восемнадцатым. Потом очередь остановилась. До четырёх часов никто не прошёл. Не знаю, что это было. Медперсонал иногда появлялся, кто-то продходил по коридору, иногда открывалась дверь, было видно, что там люди работают. Затем снова очередь двинулась, причём побыстрее.

К пяти часам утра был я уже шестым. И в зале ожидания народу поубавилось — осталось человек десять. Так что, если вдруг приспичит, может быть, можно дома обождать и отправиться в больницу часам к пяти утра, когда пациентов очень мало.

Как вытерпел, не знаю, семь часов ожидания при непрерывной жуткой боли (принимал тиленол, не помогало совершенно). Так же чувствовали себя и остальные.

Воду попить можно бесплатно. Еду можно купить в автоматах, туалеты чистые. Уборщик ходит регулярно, подметает, вытирает кресла.

Примерно в полшестого, наконец-то, встретился с врачом. Та осматривала меня минут сорок, всё по-серьёзному, видно было, что дело своё женщина знает. Выписала лекарства, дала советы, сбегала и принесла страницы с описанием упражнений и т. д. Сказала, что должен немедленно сдать анализы на кровь и сделать электрокардиограмму. Попросил рецепт на лекарства, который она держала в руках, но она сказала, что рецепт получу вместе с результатами анализов, потому что некоторые не хотят дожидаться результатов, убегают в аптеку сразу же.

И наконец-то, входит медсестра (очевидно, врач общалась с ней по связи, так как никому не звонила) и торжественно вручает мне таблетку, которую я тут же выпиваю и отправляюсь в зал ожидания.

Через пять-десять минут боль проходит. Не то, чтобы совсем ушла, но терпимо и сносно. Даже боюсь заснуть и пропустить вызов на кардиограмму и анализ крови. Но не заснул. Анализы сделали через полчасика и вежливо попросили подождать часик, когда они будут готовы. Ещё час ожидания! Для человека, который вполз в Urgence поздним вечером с сильнейшей болью, провёл ночь в ожидании помощи. Но что поделаешь. Час, так час.

Час проходит, тишина. Ещё час проходит, не выдерживаю, иду узнавать, мол, обещали же через час, а уже два прошло. Мне вежливо поясняют, что анализы готовы, но до меня ещё десять человек в очереди на консультацию по поводу анализов (уже примерно 9 утра, зал ожидания переполнен). В ответ говорю, что понимаю, но я тут уже часов 11 жду, просто сил нет, хотя боль затихла. Медсестра пожимает плечами, мол, ничего не поделаешь. Возвращаюсь в зал ожидания, и тут же меня вызывают. Всё же медсестра молодец — напомнила врачу, что человек никакой уже после бессонной ночи. Анализы нормальные, всё хорошо, вот вам рецепт, не болейте!

Болеутоляющее помогло. Но выписали всего десять таблеток — больше нельзя, может вызвать привыкание и прочие напасти.

Как ни удивительно, дальше всё прошло именно так, как врач и предсказала — три дня мучает боль, пейте болееутоляющее, когда уж совсем невмоготу терпеть. На четвёртый день станет лучше, почти не будете чувствовать боль, а на пятый даже плясать сможете. Возможно, на пару дней дольше процесс затянется.

Вот и всё, что было. Выводы — звонить в скорую помощь бесполезно, если только это не единственнвый выход. Ждать ночью в отделении приходится долго, всю ночь. Опять же, может быть, зависит от характера боли и состояния (вряд ли посадят ждать, если рана кровоточит, например). Но никто не спрашивал, мол, какая боль по шкале от 1 до 10, такого не было. Персонал отменно вежлив, даже охранники готовы помочь, чем могут. Врач очень компетентная. Но лучше бы всё шло быстрее, без необходимости примерно десять часов провести в ожидании, когда тебя грызёт боль.

Если у кого-то другой опыт — не стесняйтесь, выкладывайте.