Осколком снаряда убит французский журналист

Французский журналист убит в результате прямого попадания снаряда в автобус с беженцами и журналистами

Ещё один журналист погиб в ходе широкомасштабной войны, которую Россия начала 24 февраля и которая длится вот уже более трёх месяцев.

30 мая, в понедельник, репортёр Фредерик Леклерк-Имофф (Frédéric Leclerc-Imhoff) находился в автобусе вместе со своим коллегой и с группой мирных жителей, которые пытались выехать из города Северодонецк, за который идут ожесточённые бои между наступающими русскими войсками и обороняющимся солдатами украинских вооруженных сил.

Погибший журналист прибыл в Северодонецк для освещения боевых действий, он шесть лет работал на телевизионный канал BFMTV. Его коллега Максим Брандстаеттер (Maxime Brandstaetter) был легко ранен осколком снаряда, а переводчица журналистов Оксана Леута не пострадала.

Согласно официальному заявлению президента Франции Макрона, французский журналист был убит в результате обстрела дороги российской артиллерией. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Catherine Colonna) подтвердила информацию и потребовала скорейшего полного и прозрачного расследования обстоятельств обстрела автобуса с мирными людьми, что привело к гибели тридцати-двух летнего журналиста.

Всего с момента развязывания войны в Украине погибли не менее восьми журналистов. И десятки тысяч солдат и мирных жителей.

Бойня продолжается.