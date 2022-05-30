Мир под угрозой! Мона Лиза подверглась нападению!

Пока французские репортеры гибнут на войне, гораздо проще протестовать в мирном Париже.

Бессмертное творение Леонардо да Винчи эпохи Возрождения XVI века в очередной раз подверглось нападению.

На сей раз 36-летний мужчина, наряженный пожилой женщиной в инвалидном кресле, пробрался в Лувр и запустил в легендарное полотно куском торта.

Во время задержания мужчина кричал “Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают Землю! Подумайте об этом. Художники говорят вам: подумайте о Земле”. Этими словами вандал оправдал свой поступок.

Протестующий был задержан в воскресенье и отправлен в психиатрическое отделение полиции. Полиция начала расследование повреждения культурных артефактов.

“Сахарная атака” оставила на стекле знаменитой картины белое кремовое пятно, но легендарная работа Леонардо да Винчи не пострадала.

На своем веку “Мона Лиза” повидала многое. Картина была украдена в 1911 году сотрудником музея, однако это только увеличило международную известность полотна. Шедевр также был поврежден в результате нападения вандала с кислотой в 1950-х годах. С тех пор картина хранится за стеклом. В 2009 году россиянка, рассерженная тем, что не может получить французское гражданство, бросила в картину керамическую чашку. В итоге чашка разбилась, не повредив ни стекло, ни картину.