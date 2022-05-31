Как изменение климата грозит кленовому сиропу

Сможет ли березовый сок заменить кленовый?

Недавний шторм в Квебеке не только оставил жителей провинции без электричества, но и нанес огромный ущерб кленовой промышленности провинции.

По словам добытчика сиропа Поля Рено с начала года на юго-востоке Канады уже прошло два шторма, каждый из которых убил кленовые деревья.

Кроме того производители сиропа отмечают снижение урожайности из-за повышения глобальной температуры. Потепление считается причиной активизации более инвазивных вредителей, производства менее сладкого сока и более коротких периодов сбора урожая, чем в обычный сезон. Нормальный период сбора длится от четырех до шести недель.

Однако более длительные и сильные засухи убивают всходы и останавливают рост корней. В то же время непредсказуемые весенние заморозки могут шокировать и уничтожить новые листовые почки. Более мягкие зимы с меньшим снежным покровом оставляют открытыми оголенные корни.

По словам ученых, деревья стараются становятся более устойчивыми влиянию вредителей и патогенов.

Например нашествие тентовых гусениц в 2018 году на 30% сократило урожай сиропа.

Но не только насекомые спешат устроить нам дефицит кленовой радости.

“Более длительные и сильные засухи убивают всходы и останавливают рост корней. Между тем, непредсказуемые весенние заморозки могут шокировать и уничтожить новые листовые почки, в то время как более мягкие зимы с меньшим снежным покровом оставляют открытыми оголенные корни”. – говорят защитники кленов. Тем временем сильные ветры каждый раз вырывают деревья с корнем. Те самые деревья, которые кормят нас кленовым сиропом.