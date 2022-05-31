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Новости Новости Канады Как изменение климата грозит кленовому сиропу

Как изменение климата грозит кленовому сиропу

Olga Fedak Май 30, 2022 Новости Канады, Общество, Работа Оставить комментарий 37 Просмотров

Сможет ли березовый сок заменить кленовый?

Недавний шторм в Квебеке не только оставил жителей провинции без электричества, но и нанес огромный ущерб кленовой промышленности провинции.

По словам добытчика сиропа Поля Рено с начала года на юго-востоке Канады уже прошло два шторма, каждый из которых убил кленовые деревья.

Кроме того производители сиропа отмечают снижение урожайности из-за повышения глобальной температуры. Потепление считается причиной активизации более инвазивных вредителей, производства менее сладкого сока и более коротких периодов сбора урожая, чем в обычный сезон. Нормальный период сбора длится от четырех до шести недель.

Однако более длительные и сильные засухи убивают всходы и останавливают рост корней. В то же время непредсказуемые весенние заморозки могут шокировать и уничтожить новые листовые почки. Более мягкие зимы с меньшим снежным покровом оставляют открытыми оголенные корни.

По словам ученых, деревья стараются становятся более устойчивыми влиянию вредителей и патогенов.

Например нашествие тентовых гусениц в 2018 году на 30% сократило урожай сиропа.

Но не только насекомые спешат устроить нам дефицит кленовой радости.

“Более длительные и сильные засухи убивают всходы и останавливают рост корней. Между тем, непредсказуемые весенние заморозки могут шокировать и уничтожить новые листовые почки, в то время как более мягкие зимы с меньшим снежным покровом оставляют открытыми оголенные корни”. – говорят защитники кленов. Тем временем сильные ветры каждый раз вырывают деревья с корнем. Те самые деревья, которые кормят нас кленовым сиропом.

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