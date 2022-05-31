Клубника, которая меняет жизнь: опасная ягода обнаружена в Северной Америке

Также в Канаде продолжается борьба за вкусные и безопасные шоколадки.

Регулирующие органы США и Канады расследуют вспышку гепатита, которая может быть связана со свежей органической клубникой.

В совместном заявлении Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Агентство общественного здравоохранения Канады сообщили, что болезни в Миннесоте, Калифорнии и Канаде произошли после того, как люди употребили клубнику марки FreshKampo и HEB.

Агентства заявили, что клубника была куплена в период с 5 марта по 25 апреля. Она продавалась в различных розничных магазинах США. Среди них были американские сети Aldi, Kroger, Safeway, Walmart и Trader Joe’s. В Канаде зараженная клубника продавалась с 5 по 9 марта в магазинах Co-op в Альберте и Саскачеване. Известно, что на этикетке с потенциально зараженной клубникой было бы написано “Продукт Мексики” или “Распространяется Meridien Foods”.

В то же время продавцы уверяют, что не получали и не продавали органическую клубнику от данного поставщика с 16 апреля.

Несмотря на то, что продажи опасной ягоды уже закрыты, представители здравоохранения акцентируют внимание, что потребители, которые купили ее и заморозили впрок, должны ее выбросить или вернуть в магазин покупки.

По последним данным, в США зарегистрировано 17 заболевших и 12 госпитализаций. В Канаде зарегистрировано 10 случаев болезни и 4 госпитализации.

Гепатит А — это вирус, который может вызывать заболевания печени и, в редких случаях, печеночную недостаточность и смерть. Заболевание обычно возникает в течение 15–50 дней после употребления зараженной пищи или воды. Симптомы включают усталость, тошноту, рвоту, боль в животе и желтуху. Потребители, которые съели потенциально пораженные ягоды в течение последних двух недель и не были вакцинированы против гепатита А, должны немедленно проконсультироваться с врачом.