Как молодые канадцы чуть не попали под поезд

Под эти соусом Квебек увеличил штрафы за переход путей в неположенном месте.

Агентство правительства Онтарио Metrolinx опубликовало ролик, в котором трое молодых людей небезопасно пересекали железнодорожные пути на мосту через реку Хамбер в Этобико.

⚠️ This heart-stopping video shows the dangers of walking on railways. Watch as young people come within a foot of serious injury or death while trespassing on a rail bridge in Toronto. Talk to your kids about rail safety. Resources here: https://t.co/X5uS2ewqui #MetrolinxFYI pic.twitter.com/R8P6dmDFdW — Metrolinx (@Metrolinx) May 30, 2022

Организация сообщает, что видео не постановочное и действительно имело место быть 20 мая. Агентство уверяет, что никто из героев ролика не пострадал. Тем не менее, более 100 канадцев ежегодно получают серьезные ранения или погибают в результате инцидентов на железной дороге.

Metrolinx верит, что “героев” ролика узнают родители и проведут с юными бегунами воспитательные беседы. Также корпорация надеется, что ролик смотивирует родителей подростков провести чадам лекции о безопасном поведении при пересечении различных транспортных магистралей.