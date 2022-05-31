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Общество Дети, семья Как молодые канадцы чуть не попали под поезд

Как молодые канадцы чуть не попали под поезд

Olga Fedak Май 30, 2022 Дети, семья, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 35 Просмотров

Под эти соусом Квебек увеличил штрафы за переход путей в неположенном месте.

Агентство правительства Онтарио Metrolinx опубликовало ролик, в котором трое молодых людей небезопасно пересекали железнодорожные пути на мосту через реку Хамбер в Этобико.

Организация сообщает, что видео не постановочное и действительно имело место быть 20 мая. Агентство уверяет, что никто из героев ролика не пострадал. Тем не менее, более 100 канадцев ежегодно получают серьезные ранения или погибают в результате инцидентов на железной дороге.

Metrolinx верит, что “героев” ролика узнают родители и проведут с юными бегунами воспитательные беседы. Также корпорация надеется, что ролик смотивирует родителей подростков провести чадам лекции о безопасном поведении при пересечении различных транспортных магистралей.

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