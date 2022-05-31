В Канаде наложат запретят владение короткоствольным оружием

Короткоствольное оружие, в частности револьверы и пистолеты, намерена запретить законодательно Либеральная партия Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо

Короткоствольное оружие, в частности револьверы и пистолеты, намерена запретить законодательно Либеральная партия Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо 30 мая журналистам.

«Мы выносим на рассмотрение парламента законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием в стране. Это означает, что в случае принятия соответствующего закона больше нельзя будет покупать, продавать, передавать или импортировать пистолеты на территории Канады», — сказал он.

Глава кабмина Канады подчеркнул, что нововведение призвано уменьшить количество правонарушений с применением гладкоствольного оружия.

Трюдо добавил, что в стране уже запрещены использование, продажа, покупка, импорт и перевозка штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Запрет коснулся порядка 1,5 тыс. видов штурмового оружия, в том числе американские штурмовые винтовки AR-15 и M16.

Напомним, 24 мая в техасской школе местный житель Сальвадор Рамос открыл стрельбу. Был убит 21 человек. Полиция ликвидировала преступника. По версии следствия он действовал один.

Канадская программа перекликается с действиями, предпринятыми Новой Зеландией в 2019 году, после того, как боевик-одиночка ворвался в две мечети в городе Крайстчер, убив 51 человека и ранив десятки других.

После массового расстрела граждан в 1996 году в Австралии было принято законодательство, на основе которого правительство страны изъяло более 650 000 полуавтоматических винтовок и множество дробовиков.