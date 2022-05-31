За четверть века ферм в Канаде стало на треть меньше

Количество ферм, занимающих 453–647 га за 25 лет сократилось примерно вдвое. За тот же период удвоилось количество крупных хозяйств. «Многие фермы объединились и стали крупнее как с точки зрения продаж, так и с точки зрения количества сотрудников», — указало Статистическое управление Канады в переписи населения 2021 года

Количество ферм в Канаде сократилось с 276548 в 1996 году до 189874 в 2021 году или на 31%, сообщает 26 мая сетевое издание The Western Producer. Четверть века назад в Канаде большинство ферм владело площадью 453-647 га. Только 4801 ферма занимала 1420 или больше гектаров. В 2021 году положение изменилось. Сельскохозяйственная перепись 2021 года показала, что фермы площадью 1420 га стали самыми многочисленными. В 2021 году 9 120 ферм обрабатывали 1420 га или более и только 8 962 ферм владеют площадью 453-647 га. Самая крупная категория ферм стала наиболее многочисленной в Канаде.

Канадские зерновые фермы росли в течение десятилетий. Перепись недооценивает скорость консолидации ферм в Канаде, потому что не учитывает рост фермы с 3 до 5 тыс га, говорит экономист-аграрник из Онтарио. «Наибольший рост в растениеводстве приходится на очень большие площади», — сказал директор по исследованиям Канадского института агропродовольственной политики Эл Муссел. «Если в переписи 2016 года я управлял 4 000 га и с тех пор купил еще 4 000 га, то с точки зрения переписи ничего не изменилось», — сказал он. Ферма в 8 000 га по-прежнему попадает в категорию 1420 га или больше.

Количество ферм, занимающих 453–647 га за 25 лет сократилось примерно вдвое. За тот же период удвоилось количество крупных хозяйств. «Многие фермы объединились и стали крупнее как с точки зрения продаж, так и с точки зрения количества сотрудников», — указало Статистическое управление Канады в переписи населения 2021 года. Одним из факторов укрупнения являются оборудование и технологии. «Самая осязаемая вещь — это 25-метровая сеялка», — сказал Масселл, добавив, что современные опрыскиватели могут быстро выполнять огромный объем работ.

«Опрыскиватели раньше были пыльной старой машиной в задней части сарая. Теперь вы можете потратить миллион долларов на опрыскиватель», — добавил Масселл.

На многих фермах работают люди в возрасте 60-75 лет. Через 5-10 лет многие из них захотят уйти на пенсию. «Что будет, когда механик уволится?» — сказал Даррен Ипполито, владелец ранчо из Кисби (провинция Саскачеван). «Это большая проблема. Ему 78 лет».

На данный момент большинство канадцев и политиков рассматривают фермы как семейный бизнес. Благодаря такому восприятию фермы получают больше финансовой поддержки и меньше надзора, чем другие отрасли. Если количество ферм в Саскачеване упадет до 8 000 (с текущих 40 000), а некоторые из них станут крупными предприятиями, будут ли они по-прежнему считаться семейным бизнесом? Если фермы станут слишком большими, сельское хозяйство станет в один ряд с другими отраслями. По словам Масселла, фермеры потеряют преимущества, связанные с семейным делом. Маловероятно, что власти наложат ограничения на размер фермы или иначе воспрепятствуют консолидации. Создание программ поддержки ферм среднего размера и недискриминирующих крупных операторов — это непростая задача.