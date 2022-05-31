Канада заказала у Южной Кореи артиллерийские снаряды

Один из представителей Министерства обороны азиатской страны заявил о поставке в Канаду 100 тыс. снарядов.

Поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм заказало правительство Канады в Южной Корее, 30 мая пишет газета International Business Times. По мнению издания, это вызвано тем, что запасы Канады истощены поставками вооружений на Украину. Один из представителей Министерства обороны азиатской страны заявил о поставке в Канаду 100 тыс. снарядов.

Напомним, что в апреле Канада направила на Украину 155-мм гаубицы М777. Теперь Киев ждет от Оттавы допоставок 20 тысяч снарядов для них. В марте Канада заявила о передаче Киеву 4,5 тысячи противотанковых гранатометов М-72 и порядка 7,5 тысячи ручных гранат.

Ранее бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отказывался передавать Украине летальное вооружение. Новый президент страны Юн Сук Ель, вступивший в должность 10 мая, заявлял, что планирует наращивать сотрудничество с Вашингтоном. Это привело также к разговорам о возможных непрямых поставках вооружения Украине.