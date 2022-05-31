Пригородные и загородные офисы: новые веяния времени

Поскольку многие сотрудники переехали в пригород с начала пандемии, несколько компаний решили создать вспомогательные офисы на Северном и Южном берегу в районе Монреаля как для удержания своих собственных работников, так и для привлечения новых.

Изменения в привычках работников теперь отражаются на коммерческой недвижимости. Поскольку многие сотрудники переехали в пригород с начала пандемии, несколько компаний решили создать вспомогательные офисы на Северном и Южном берегу в районе Монреаля как для удержания своих собственных работников, так и для привлечения новых.

По данным Института статистики Квебека (ISQ), в нескольких регионах наблюдался рекордный прирост миграции в 2020 и 2021 годах. Среди них les Laurentides (2,02 %), l’Estrie (1,78 %), Lanaudière (1,61 %), la Mauricie (1,30 %) и la Montérégie (0,44 %). И наоборот, Монреаль за этот период потерял 2,56% своего населения.

Компании хорошо оценили новое место жительства своих сотрудников, считает Матье Турнье, старший партнер фирмы по обслуживанию коммерческой недвижимости Colliers.

«В пригороде много всего, – кивнул он. Было много случаев оттока сотрудников, которые решили переехать подальше от центра города, и компании переводят часть своего бизнеса в пригород, чтобы повысить уровень удержания своих работников и побудить их вернуться на рабочие места. В настоящее время попросить кого-нибудь проехать час, чтобы вернуться в офис, довольно сложно.»

Основными преимуществами для компаний, открывающих загородные офисы, являются более короткие сроки поездки на работу, а также доступность парковки, которая в основном даже бесплатна.

“Именно поэтому в таком секторе, как район Сен-Лоран, доля вакантных должностей значительно увеличивается”, – говорит Матье Турнье. Сейчас эта область страдает. Да, есть парковка, но с движением и работой добраться туда очень сложно.»

Лаваль и Броссар являются стратегическими местами для создания спутниковых офисов из-за доступности общественного транспорта. Как электросеть метрополитена (REM), которая должна быть введена в эксплуатацию к концу года в Броссаре, так и метро в Лавале облегчают доступ сотрудникам Монреаля, которые должны посещать эти офисы.

Окружающая среда, окружающая эти новые офисы, также является стратегической для арендаторов. “Появляется все больше и больше привлекательных услуг, – говорит Матье Турнье. Мы находим первоклассные рестораны, шикарные магазины и все такое рядом с рабочими местами».

Однако открытие спутникового офиса – это вариант не для всех компаний. Некоторым из них трудно адекватно разделить свою деятельность между двумя деловыми местами. Для других могут возникнуть проблемы с производительностью и коммуникацией при работе из двух разных мест.

« Это касается не всех, – подтвердил Матье Турнье. Я не уверен, что компания по производству видеоигр или высокотехнологичная компания может одновременно запускать проект в двух местах” »

И наоборот, профессиональные сервисные компании, такие как юридические фирмы или бухгалтерские фирмы, могут многое выиграть. Помимо того, что они приближаются к месту жительства своих сотрудников, они также могут открывать новые рынки. Матье Турнье говорит, что спрос на пригородные помещения в этих отраслях растет.

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Ольга Успенская

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