Между городом Квебек и Сент-Анн-де-Бопре станет курсировать речной трамвай

Открывается новый туристический маршрут: Старый Квебек и город Сент-Анн-де-Бопре свяжет речной трамвай

Гости Квебека будут довольны – открывается новый водный маршрут от Старого Квебека до города Сент-Анн-де-Бопре.

Начиная с 18 июня, между портом Старого Квебека и городом Сент-Анн-де-Бопре (Sainte-Anne-de-Beaupré) каждый день будет курсировать речной трамвай. Кораблик будет совершать три рейса в день (выход из порта в 9, 12 и 15 часов). За один рейс он сможет перевезти 121 пассажира. Путь в одну сторону займёт примерно час времени. Цена билета в одну сторону составит 15 долларов, но если брать сразу билет туда и обратно, то цена составит всего 20 долларов.

Новый паром будет совершать рейсы ежедневно, и в этом году навигация завершится 18 сентября. По итогам первых месяцев будут приняты решения о продлении срока навигации вплоть до пяти месяцев в следующем году.

Правительство Квебека оказало финансовую помощь новому начинанию в размере 1,2 миллионов долларов.

Нет сомнений в том, что новый водный маршрут станет популярным среди туристов. Городок Сент-Анн-де-Бопре всегда привлекал внимание гостей Квебека – в нём расположен один из самых известных католических храмов провинции – Базилика Святой Анны. К тому же, около города располагается знаменитый каньон Святой-Анны, гора с тем же названием, и здесь начинается пешеходная тропа Шарльвуа.

Изучаем и конспектируем: