Город Квебек обустраивает “портовый бассейн” – первый в Северной Америке

В Квебекграде в этом году можно будет купаться прямо в порту! Городские власти изучили европейский опыт и приняли его на вооружение

Открывается первый общественный бассейн на территории порта в Северной Америке.

В этом году городские власти города Квебек решили сделать всё, чтобы привлечь как можно больше туристов. И надо признать, им удаётся заинтересовать не только жителей окрестных районов, но и монреальцев, и жителей других канадских провинций, и гостей из США и Европы.

Среди начинаний, заслуживающих аплодисменты, можно отметить создание огромного бассейна, в котором могут одновременно купаться триста отдыхающих. Этот бассейн создан в акватории порта. По заверениям властей, вода в этом месте прекрасного качества, она не содержит никаких вредных примесей и она (что немаловажно!) хорошо прогревается.

Бассейн будет обустроен просто – это будет большой квадрат, размерами примерно в монреальский Олимпийский бассейн, ограниченный понтонами, на которые можно будет легко взобраться из любого места в бассейне.

По словам представителя властей, речь идёт о первом “портовом бассейне” в Северной Америке, а за основу проекта взят “портовый бассейн” Копенгагена. Датчане стали первыми, кто обустроил такой бассейн, за ними последовали Париж, Стокгольм и другие европейские города, вот теперь подошла очередь и Квебека.

Посетить бассейн и поплавать можно будет бесплатно, так что утомившиеся походами по городу туристы всегда смогут отдохнуть, вдоволь поплавать и продолжить экскурсии.

Город обещал установить пару кафе на берегу бассейна, а также устраивать праздничные мероприятия, концерты и выставки к пущей радости отдыхающих.

Так что, вот ещё одна причина посетить столицу Квебека в этом году.

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