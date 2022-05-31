Канада продлевает ковидные ограничения на границе еще на месяц

Хорошо хоть не вводятся новые меры из-за обезьяньей оспы.

Федеральные ограничения COVID-19 на границе продлеваются как минимум до 30 июня. Об этом объявили во вторник Министерство здравоохранения Канады и Агентство общественного здравоохранения Канады.

Иностранные туристы по-прежнему будут обязаны предъявить доказательства полной вакцинации. Невакцинированные канадские граждане или постоянные жители должны предоставить молекулярный тест на COVID-19, сделанный до въезда в Канаду, и пройти 14-дневный карантин.

Все путешественники, прибывающие в Канаду, независимо от гражданства, все еще обязаны предоставлять информацию о своем здоровье через приложение ArriveCAN до въезда.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Консервативная партия призвала федеральное правительство снять все оставшиеся ограничения на поездки. Предложение не было поддержано в Палате общин.