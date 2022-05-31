Субсидия в действии: скидки на авиабилеты внутри Квебека будут доступны уже завтра

Самое время планировать поездку на полуостров Гаспе.

Месяц назад правительство Квебека анонсировало программу скидок на авиарейсы в отдаленные районы провинции. Программа начнет работать 1 июня.

Министр транспорта Квебека Франсуа Боннардель в преддверии запуска заявил, что “программа, которая будет стоить 86 миллионов долларов в течение двух лет, перезапустит сектор региональной авиации Квебека и поможет индустрии туризма в отдаленных регионах”.

Жители отдаленных регионов будут иметь право на скидку в размере от 30 до 60% при покупке билетов на рейсы внутри провинции.

В то же время все остальные путешественники – в том числе гости из-за пределов Квебека – смогут купить билеты в оба конца в отдаленные регионы за 500 долларов и билеты в один конец за 250 долларов. Аэропортом вылета или посадки должен быть Монреаль или Квебек.

Каждый сможет купить не более трех скидочных билетов в обе стороны или шесть билетов в один конец.

По программе будет доступно почти 100 000 билетов примерно в 20 направлениях.