Кто-то еще хочет за стол переговоров с дикарями?

Депутат всех созывов Государственной Думы РФ Олег Морозов считается одним из главных идеологов пропрезидентской партии Единая Россия.

В понедельник поздно вечером в эфире ток-шоу “60 минут” на государственном телеканале “Россия-1” он заявил, что “поставки западного оружия Украине представляют прямую угрозу для России и могут потребовать от Москвы пересмотра своих военных целей”.

Он также заявил, что “если в ближайшее время военный министр какой-то страны НАТО поедет в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, он туда не попадет. Он должен очнуться где-то в Москве”. Таким образом депутат предлагает выяснить, “какие приказы Запад отдает Киеву”.

Стоит отметить, такое заявление удивило даже “рупор Кремля” Ольгу Скабееву.

“Т.е. мы должны их похитить?”, – уточнила телеведущая.

Морозов ответил положительно и добавил: “Это не такая уж и мифическая картина… Сейчас в мире новые правила. Пусть все эти военные министры, собравшиеся в Киев, немного задумаются о том, каково было бы проснуться в Москве”.

Россия продолжает обвинять Соединенные Штаты в том, что они используют Украину, чтобы угрожать России посредством расширения НАТО. Агрессоры неоднократно предупреждали Запад о том, что поставки современного оружия Украине могут привести к эскалации войны.

Украина свою очередь призвала Запад направить больше дальнобойного оружия. Пострадавшая страна и ее западные партнеры заявляют, что Россия ведет неспровоцированную войну против суверенного государства, которое борется за свое существование.