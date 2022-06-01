Недвижимость: рейтинг качества строительной компании

Представьте себе, если бы простой рейтинг позволил вам узнать, является ли строитель нового дома компетентным, финансово обеспеченным и довольны ли им его клиенты. Этот рейтинг существует, но индустрия предпочитает, чтобы он оставался скрытым.

Представьте себе, если бы простой рейтинг позволил вам узнать, является ли строитель нового дома компетентным, финансово обеспеченным и довольны ли им его клиенты. Этот рейтинг существует, но индустрия предпочитает, чтобы он оставался скрытым.

Гарант жилищного строительство (GCR), независимая организация, которая управляет планом обязательной гарантии на новое жилье, присваивает каждому строителю рейтинг качества от AA до D. В мае 2019 года GCR объявила, что сделает эти рейтинги доступными для общественности. Однако лобби отрасли оказало давление на министра муниципальных дел и жилищного строительства Андре Лафореста, и добилась того, чтобы GCR не публиковала подобные рейтинги.

Несколько месяцев спустя, после обмена мнениями с различными заинтересованными сторонами, GCR вместо этого запустила каталог аккредитованных компаний. В нем содержится несколько полезных для потребителей сведений : состояние и продолжительность аккредитации, количество зарегистрированных и проверенных единиц, количество обнаруженных несоответствий (в зависимости от правил, кодексов, действующих стандартов и правил техники безопасности), количество заявок и т. д.

Как со стороны правительства, так и со стороны GCR, управления по строительству Квебека (RBQ) и промышленности утверждается, что нынешний справочник является предметом консенсуса, и у потребителя есть под рукой вся информация, необходимая для принятия обоснованного выбора.

Однако Марк-Андре Харнуа, управляющий директор Ассоциации потребителей за качество в строительстве (ACQC), не уверен, что информация, содержащаяся в справочнике, достаточна: “раскрытие рейтингов GCR, вероятно, будет наиболее подходящей мерой, которую можно быстро внедрить в отрасли из новой постройки. Это актуальная и понятная потребителю информация, которая находится в ведении государственного органа. Почему у нас нет доступа? Это выше моего понимания».

Даже со стороны Джозефа Флобера Дюклера, президента-основателя сети сертифицированных инспекторов зданий (Network-IBC): “существует проблема информационной асимметрии : предприниматели и GCR знают рейтинги, но не потребители. »

В GCR публикация рейтингов, однако, не фигурирует в повестке дня. « В краткосрочной перспективе это не является приоритетом. Мы не планируем показывать рейтинги в справочнике, который работает очень адекватно», – говорит Франсуа-Уильям Симар, вице-президент агентства по коммуникациям.

Со своей стороны, отрасль, похоже, открыта для публикации рейтингов. « Я считаю, что мы движемся к этому”, – говорит Франсуа Бернье, вице-президент по связям с общественностью Ассоциации профессионалов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ). В отрасли появляется все больше открытости, если GCR успешно проводит больше проверок и хорошо информирует о рейтингах».

Кроме того, GCR планирует осмотреть 80 % новых домов в этом году и 100% в 2023 году. По данным агентства, такие проверки приводят к повышению качества новых конструкций. Например, в 2017 году GCR обнаруживала несоответствие в отношении солей (которые способствуют герметизации крыши) после каждых трех проверок. Сегодня она наблюдает такой дефект каждые 20 проверок.

На своем сайте GCR объясняет, какие данные используются для формирования рейтинга компании. Для производителя, который аккредитован менее 36 месяцев назад, рейтинг учитывает технические (в основном основанные на проверках) и финансовые аспекты. Для тех, кто был аккредитован в течение 36 месяцев и более, рейтинг также учитывает удовлетворенность клиентов (в связи с претензиями).

Таким образом, GRC присваивает компаниям рейтинг от AA до D. Чтобы получить рейтинг AA, компания должна “продемонстрировать отличный финансовый баланс и качество строительства, выходящее за рамки отраслевых стандартов” » Предприниматели имеют право распространять свой рейтинг, но это не является обязательством.

В каталоге аккредитованных компаний содержится большая часть данных, которые используются для построения рейтинга, за исключением финансовых данных. « Если предприниматель испытывает финансовые трудности и не выполняет свои обязательства, потребитель может воспользоваться гарантией GCR сроком на пять лет»,-подчеркивает Франсуа-Уильям Симар. Однако в последнем уточняется, что эта гарантия не обеспечивает никакой защиты от законных ипотечных кредитов. Чтобы обезопасить себя от этого, вместо этого вам нужно взять страховку на ценные бумаги.

Информация, содержащаяся в каталоге GCR, может быть полезной для потребителей, но она не позволяет легко сравнивать подрядчиков друг с другом, как это было бы с помощью простого рейтинга. “Рейтинг-это информация, которую легче интерпретировать, особенно для более уязвимых покупателей, – утверждает Марк-Андре Харнуа. Иллюзорно думать, что предоставление большого количества необработанных данных позволит каждому принять обоснованное решение».

Желая по-новому взглянуть на данные GCR, компания Protectez вы создали бюллетень строителей нового жилья, интерактивную карту, на которой можно с первого взгляда определить, является ли строитель одним из лучших или худших в своей отрасли или просто находится в среднем. Мы планируем регулярно обновлять данные этого инструмента.

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Ольга Успенская

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