В Германии оценили степень готовности Евросоюза к кризисам

Перед Европой стоят большие вызовы в связи с текущим экономическим кризисом, но есть и плохая подготовка к новым трудностям, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, выступая на мероприятии партии

Перед Европой стоят большие вызовы в связи с текущим экономическим кризисом, но есть и плохая подготовка к новым трудностям, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, выступая на мероприятии партии.

“Иногда возникает чувство, что конца этому не будет, что произойдет в следующий раз? Вызовы кажутся все более масштабными — природные катастрофы, пандемия COVID-19, пандемии в сфере здравоохранения, сейчас — снова война в Европе… Но войны всегда были в Европе, всегда были пандемии… Возможно, мы в Германии и Европе в последние 30 лет внушили себе, что кризисы в прошлом, не знаем, как вести себя с этим, стали в известной степени тяжелы на подъем”, — сказал министр.

Он назвал это “ошибочной оценкой”, подчеркнул, что “вызовы большие, никто с этим не хочет спорить, но, возможно, мы недостаточно хорошо подготовились политически, чтобы противостоять вызовам”.

Между тем, безработица в Германии в мае осталась на уровне апреля в 5%, прогнозируют аналитики. А в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны сообщили, что инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее.

При этом потребительские цены в стране по стандартам Евросоюза (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ускорение показателя до 8%. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Ожидался рост лишь на 0,5%.