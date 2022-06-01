Иммигранты выбирают Монреаль. Мало кто хочет селиться в глубинке

Все попытки привлечь иммигрантов в сельские районы Квебека оканчиваются плачевно. Как правило, приезжающие в Квебек на ПМЖ селятся в Монреале

Огромное большинство новых иммигрантов селятся в Монреале и окрестностях. В другие регионы едет очень мало прибывших на ПМЖ.

Институт Квебека (Institut du Québec – IDQ) в очередной раз опубликовал статистические данные о расселении новых иммигрантов в различных районах Квебека. Статистика неумолима – все многолетние попытки привлечь вновь прибывших в небольшие города или в сельскую местность окончились провалом.

Из отчёта IDQ становится ясно (впрочем, ничего нового отчёт не открыл), что очень малое число прибывающих в Квебек выбирает отдалённые регионы, хотя именно там провинция нуждается в рабочих руках больше всего и хотя именно в сельских регионах экономика буксует из-за хронической нехватки рабочих рук.

Согласно статистическим данным, 85% иммигрантов выбирают монреальский район (включая Лаваль, Лонгёй и другие города-спутники Монреаля). Между тем, в районе Большого Монреаля проживает примерно 50% населения Квебека. Выбор иммигрантов обуславливается разными причинами, от больших возможностях в поисках работы, до тесных связей со своими землячествами, лучшим доступом к услугам, лучшим снабжением и прочими факторами.

Если взять данные, начиная с 2015 года, то видно, что район Монреаля привлекает ежегодно свыше 41 тысяч иммигрантов (город Монреаль – 37 тысяч человек, Лонгёй и окрестности – до 2500 человек, Лаваль – 2000 человек). В городе Квебек селятся ежегодно в среднем менее 3 тысяч новых квебекцев, а все остальные административные районы привлекают одну тысячу человек или гораздо меньше. Разница не просто ощутима, а бросается в глаза.

В отчёте приводятся рекомендации по исправлению ситуации, хотя таких рекомендаций было множество, и ни одна из них пока не сработала. Теперь же предлагается ускорить обработку документов тех кандидатов, которые в заявлениях укажут небольшие города или удалённые районы в качестве желаемого места жительства.

Отчёт появился в тот момент, когда премьер-министр Квебека выступил с программным заявлением о необходимости для Квебека получить всю полноту власти в рассмотрении дел потенциальных иммигрантов. Квебек, по словам Лего, должен обладать решающим голосом в этом вопросе, а не федеральные власти.