Рестораны, бары и кафе выходят на “допандемийный” уровень продаж

Объёмы продаж в канадских ресторанах и кафе превзошли объёмы “доковидной” эпохи. Но и цены повысились

Жизнь налаживается? Рестораны, бары, кафе посещаются всё больше.

На первый взгляд, Статистическое управление Канады (Statistique Canada) принесло благую весть – дела в ресторанном бизнесе идут неплохо, и, начиная с марта-месяца, объёмы продаж продуктов питания и напитков не только достигли уровня, который наблюдался до начала пандемии, но и превзошли его.

Согласно статистическим данным, в марте объёмы продаж выросли на 6,5% по сравнению с февралём, достигнув цифры в 6,8 миллардов долларов. Что касается апреля и мая, то пока расчёты не завершены, но всё указывает на то, что продажи опять же улучшаются.

По сравнению с мартом прошлого года, объёмы увеличились на 35%, а по сравнению с мартом 2020 года, когда страна сидела на карантине, – на 62,9%. Если же сравнивать с мартом 2019 года, последним “спокойным” месяцем до наступления пандемии Ковида, то продажи увеличились на 4,9%.

Но оснований для ликования всё же нет, хотя все приведённые цифры правильны. Дело в том, что в марте 2022 году цены в ресторанах, кафе, барах повысились на 5,4% по сравнению с мартом прошлого года. Легко увидеть, что увеличение объёмов продаж в денежном исчислении вызвано именно повышением цен, а не увеличением количества заказов или роста числа посетителей. Тем не менее, можно с уверенностью констатировать, что, в принципе, посещаемость ресторанов, кафе и баров, а также заказы на доставку еды вышли на предпандемийный уровень, а летом, если ничего не случится, цифры будут ещё лучше. Какая ни на есть, а отрада – всё же народ вернулся в рестораны.