Невероятный побег из тюрьмы – снять кино, не поверят же, что так бывает

Анекдот, да и только. Невероятный побег из парагвайской тюрьмы опасного заключённого. И смех, и грех

История одного побега из тюрьмы – весь Парагвай смеётся над полицией.

В Парагвае некий Сесар Ортис (César Ortiz), обвиняемый в наркобизнесе и участии в преступной группировке, совершил побег из самой охраняемой тюрьмы в стране. Так как во всех странах побеги случаются регулярно, и часто успешные, то дело не вызвало бы резонанса, если бы не обстоятельства побега.

Заключённый воспользовался днём посещений, когда к другому заключённому пришла на свидание женщина. В один момент она пошла в женский туалет, а за ней последовал беглец. Укрывшись в кабинке, наши герои переоделись – беглец, с помощью дамы, приклеил накладные ресницы, напудрился, накрасился, надел парик, сделал себе накладную грудь, облачился в женскую одежду, после чего спокойно вышел из тюрьмы, предьявив на постах пропуск на свидание.

Но самое интересное даже не в оригинальном методе, а в том, что беглец всё равно не смог бы выйти, если бы на последнем этапе (обыск гостей, покидающих здание тюрьмы), у него не было сообщника, это властям стало ясно тут же.

И тут выяснилось обстоятельство, от которого у следователей глаза на лоб полезли: оказалось, что вот уже несколько месяцев на работу в качестве охранника тюрьмы был принят известный бандит, обвиняемый в целом ряде преступлений, в том числе, в торговле наркотиками. Мало того, он даже фамилию не менял, а всего лишь заполнил заявление о приёме на работу в полицию, в котором скромно забыл упомянуть несколько фактов из своей биографии.

А в связи с пандемией, нехваткой персонала и недостаточной подготовкой его, полиция то ли забыла проверить подноготную нового кандидата, то ли просто поверила тому на слово. Возможно, разумеется, что кто-то получил взятку за то, что закрыл глаза на происходящее.

Таким образом, один наркоделец, облачённый в форму полицейского, выпустил из тюрьмы другого наркодельца, переодетого в женское платье.

Надо признать, что затем полиция сработала на славу, беглец всё же был задержан, как и его подельник – полицейский-бандит. Но вот уже третий день весь Парагвай смеётся над бедной полицией, а министр внутренних дел обещает, что головы полетят у многих подчинённых (министр привлёк к ответственности около двух десятков подчинённых всех рангов), что будет, вообще-то, справедливо.