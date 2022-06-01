Во Франции впервые за многие годы повысят цену на питьевую воду

Цену на самый популярный по рейтингу продаж продукт — питьевую воду Cristalline — собираются поднять ее производители из-за проблем с энергией

Цену на самый популярный по рейтингу продаж продукт — питьевую воду Cristalline — собираются поднять ее производители из-за проблем с энергией, 31 мая сообщил телеканал BFMTV.

В настоящее время 1,5 литра этой питьевой воды можно приобрести, заплатив около 1 евро. После повышения цена бутылки вырастет на 10%.

Сообщается, что ранее производителю удавалось держать цену неизменной за счет постепенной экономии пластика и повышении объемов производства. Однако в связи с энергетическим кризисом величина транспортировочных расходов, а также 40-процентное удорожание пластика, заставляют производителя повышать цену.

Напомним, вода Cristalline была одним из самых стабильных во Франции продуктов, с точки зрения цены. По словам руководителя группы компаний Alma Оливье Довера, который умер в 2017 году, цена на воду не менялась с 1999 года, как только ЕС перешел на единую валюту.

В 2021 году в стране купили 233 млн бутылок Cristalline.

Отметим, аналитики Евростата ранее сообщили, что годовая инфляция в ЕС в текущем финансовом году (истекает в конце июня 2022 года) уже достигла 8,1%, тогда как месяц назад ее оценивали в 7,4%.