Западные эксперты оценили вероятность наступления глобальной рецессии

Ближайшие месяцы пройдут тяжело для мировой экономики, однако о рецессии говорить преждевременно, и вероятность ее наступления мала, — такое мнение высказали опрошенные каналом CNBC эксперты

Ближайшие месяцы пройдут тяжело для мировой экономики, однако о рецессии говорить преждевременно, и вероятность ее наступления мала, — такое мнение высказали опрошенные каналом CNBC эксперты.

В числе главных вызовов, которые встанут перед мировой экономикой в ближайшие полтора года, аналитики указали повышение расходов и замедление экономического роста. Соответственно, в ряде государств и регионах мира возникнет стагфляция — аномальная для обычных условий ситуация, когда рост цен сочетается со спадом в экономике.

Главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист считает, что стагфляция продлится порядка года, но после нее вовсе необязательно последует глубокая рецессия, что прогнозируют некоторые аналитики.

По мнению Баптиста, со следующего квартала цены на многие товары, включая сырье, начнут снижаться, однако в среднем они все же будут оставаться на более высоком уровне, чем это было до начала спецоперации на Украине — в значительной степени в связи с перебоями в поставках российских энергоресурсов.

Но даже при возникновении рецессии граждане и бизнес многих государств смогут пережить ее легче, чем во время предыдущих глобальных кризисов, поскольку имеют запасы, включая товары длительного пользования.

А вот мнение другого издания. Мировой экономике грозит рецессия. Об этом предупреждает со ссылкой на выводы аналитиков Financial Times.

Издание перечислило следующие признаки надвигающегося кризиса:

перспективы экономического роста Китая существенно подорваны строгими карантинными мерами в попытке подавить рост заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19;

Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад;

европейские домохозяйства переживают острый кризис стоимости жизни;

многие бедные развивающиеся страны сталкиваются с еще более худшей ситуацией, ведь над ними нависла реальная угроза продовольственного кризиса и даже массового голода.

Каждая из этих четырех проблем “отравляет” мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии, и, как отмечает Financial Times, неудивительно, что атмосфера ухудшается.

“Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально”, — приводит издание слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.

Financial Times подчеркнуло, что министрам экономики и чиновникам придется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сюжет, в котором утверждается, что ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, “которой все так боятся”.

Кто из них прав – покажет время и экономическая ситуация в мире.