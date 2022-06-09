Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 9 июня 2022. Новости одной строкой:
- Курдская диаспора Швеции выступила против вступления страны в НАТО.
- Группа реагирования на Глобальные кризисы Организации Объединённых Наций заявляет о самом большом росте стоимости жизни за последние полвека и предупреждает, что ситуация ухудшится.
- ООН избрала Эквадор членом Совета безопасности на 2023-2024 годы. Эквадор заменит Мексику. За Эквадор проголосовали 190 членов ООН.
- Постановление, наделившее греческие власти полномочиями задерживать нефтеналивные суда, перевозящие иранскую нефть, и передавать их груз США, было отменено Апелляционным судом Халкиды
- В КНДР раскритиковали Южную Корею за участие в учениях RIMPAC.
- В Госдуме предложили отозвать постановление СССР о независимости Литвы.
- В Словакии 26 раз пройдут военные учения во второй половине 2022 года.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывает продать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол» и предоставить противотанковые ракеты «для защиты гражданского населения», сообщает Associated Press.
- Байден назвал «проклятьем» рекордную инфляцию в США.
- Во Франции заявили о сохранении в стране высоких темпов инфляции в ближайшие месяцы. Министр финансов Франции Брюно Ле Мер считает, что высокие темы инфляции сохранятся в стране в течение ближайших месяцев.
- Министры обороны Северной группы встретились в Рейкьявике, Исландия. Организация является форматом оборонного сотрудничества между формат оборонного сотрудничества между Данией, Эстонией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Великобританией.
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- Иран отключает все камеры МАГАТЭ на ядерных объектах, кроме предусмотренных в рамках ДНЯО.
- Канада ввела санкции против нефтегазовой и химической промышленности РФ, сообщает пресс-служба канадского МИД.
- Lufthansa отменяет около 900 внутренних и европейских рейсов.
- Китай лидирует в мире по количеству заявленных патентов 5G.
- Южная Корея отказалась поставлять оружие Украине.
- США обсуждают с ЕС идею ограничения цен на российскую нефть.
- Business Korea: Катар заказал у южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering строительство четырех танкеров для перевозки СПГ.
- Украинский кризис опустошает казну ЕС, и из-за этого Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше, чем планировалось, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана.
- Компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России.
- Российские миллиардеры и члены их семей, попавшие под санкции, обратились в суды Евросоюза, пытаясь добиться исключения из списков, пишет Bloomberg.
- Работа Freeport LNG одного из крупнейших в США предприятий по производству и экспорту СПГ остановлена минимум на 3 недели из-за пожара.
- Постпред КНР: действия США в Индо-Тихоокеанском регионе повысили риск конфронтации.
- Индия и США планируют провести в октябре военные учения в Гималаях.
- Правящая партия Японии на выборах в парламент пообещает повысить оборонные расходы.
- Власти Италии заблокировали робототехнику от китайских инвесторов.
- В Госдепе США заявили, что обеспокоены увеличением объема закупаемой Индией российской нефти.
- В своем недавнем выступлении госсекретарь США Энтони Блинкен изложил стратегию администрации Джо Байдена в отношении Китая. Что в ней нового по сравнению с прежними стратегическими посылами?◾️Первый приоритет — «инвестировать», который призывает США вкладывать больше средств в высокие технологии и другие отрасли, ориентированные на будущее, чтобы они могли конкурировать с Китаем.
◾️Второй приоритет — («выравнивание») касается поиска союзников, которые разделяли бы американскую политику по сдерживанию Китая.
◾️Третий приоритет новой стратегии — («конкурировать») объединяет первые два, чтобы бросить вызов Китаю. При этом Блинкен подчеркнул, что «цель состоит не в том, чтобы изолировать или навредить Китаю, а в том, чтобы поддержать основанный на правилах международный порядок, который привел к подъему Китая». Но при этом другой целью он определил следующее — предложить развивающимся странам альтернативу китайской Инициативе Пояса и пути.
- Газохранилища Европы заполнены на 50,24%.
- В некоторых частях Шанхая снова вводятся карантинные меры. Власти Шанхая ввели 5 обязательных тестирований на covid-19 и ограничения передвижения до 11 июня в нескольких районах города, передает Reuters.
- В Таиланде марихуану исключили из списка наркотиков. Это означает, что производство, импорт, экспорт, распределение, потребление и хранение марихуаны будет официально легализовано, передает Bangkok Post.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ каждый день теряют на фронте до сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными.
- 7 арктических государств – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, приняли решение возобновить работу Арктического совета, но без участия России.
- Верховный суд ДНР вынес первый приговор наемникам – британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим осуждены на смертную казнь, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
- На саммите Open Balkan – региональной инициативы, выдвинутой Сербией, Македонией и Албанией в прошлом году впервые присутствовали представители пяти из шести стран Западных Балкан. Помимо основных участников, в Охрид приехали новоиспеченный премьер Черногории Дритан Абазович и председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия.
- Постпред США назвала спецоперацию на Украине поводом реформировать ООН.
- США надеются, что Польша скоро согласится на корпоративный налог в 15%. Такую меру Вашингтон предлагает по всему миру с прошлого года. Возражения Польши помешали Евросоюзу продвинуться в деле введения минимального корпоративного налога в 15%, о котором более 130 стран договорились в прошлом году.
- США продолжат консультации с ОПЕК+ по увеличению объемов добычи нефти.
- Германия направит в Литву дополнительно 500 военнослужащих в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга, передает Bloomberg.
- Во Франции зачислят на счета граждан денежную компенсацию за рост инфляции.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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