Байден назвал «проклятьем» рекордную инфляцию в США

Рекордную инфляцию в США назвал «проклятием» президент страны Джо Байден 9 июня в эфире ток-шоу Джимми Киммела.

Рекордную инфляцию в США назвал «проклятием» президент страны Джо Байден 9 июня в эфире ток-шоу Джимми Киммела.

Американский лидер признал, что больше всего инфляция коснулась бензина и продовольствия. Также он напомнил, что в его администрации эти процессы называют «подорожание Путина», таким образом пытаясь списать происходящее на российского президента и последствия поощряемого Вашингтоном украинского кризиса. Также в Белом доме отметают упреки в инфляционной накачке экономики в разгар пандемии коронавируса.

Телеведущий в ответ заметил, что инфляция «убивает» самого Байдена.

«Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», — поиронизировал Киммел. Ранее в администрации Байдена признали, что инфляция за май будет «повышенной». Многим американцам, между тем, совсем не смешно.

Интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC, в котором он уделил большую часть времени инцидентам со стрельбой в школах, а темы инфляции и цен на топливо затронул лишь в юмористическом ключе, раскритиковали зрители.

Как считают зрители, ведущий задавал Байдену удобные вопросы, таким образом интервью превратилось в агитацию перед промежуточными выборами. «Прекрасная работа, Джимми, ты, наверное, стоил им еще нескольких мест на промежуточных выборах», — написал matt18matt11. «Вооруженное насилие? А вы спросили его про оружие, брошенное в Афганистане?» — задал вопрос @howdyclemson. «Когда наш президент выступает в вечернем комедийном шоу, а актер МакКонахи говорит с трибуны Белого дома, это уже говорит о многом», — считает Trac749036763.

В свою очередь, пользователь CadrePatrick напомнил о «паршивых» показателях Байдена в опросах.

Так что, по всей видимости, смеяться еще очень рано. Ведь рейтинг одобрения президента Байдена среди американцев достиг рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне результаты опроса консалтинговой компании Morning Consult, пишет 9 июня газета The Hill.

58% опрошенных не одобряют деятельность Байдена на посту президента. Одобрение выражают 39% респондентов, и это на три пункта ниже, чем в майском опросе компании. Morning Consult отмечает, что последние данные Байдена хуже, чем у его предшественника, Трампа, на тот же момент президентства четыре года назад. Кроме того, это также самый низкий рейтинг одобрения Байдена и самый высокий рейтинг неодобрения с тех пор, как он вступил в должность в январе 2021 года. «Решительно не одобряют» работу Байдена на посту президента 80% респондентов-республиканцев, в то время как «решительной поддержкой» он пользуется у 37% зарегистрированных демократов.

В целом 80% демократов заявили, что одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как только 4% респондентов-республиканцев сказали то же самое. Напротив, 70% респондентов-республиканцев не одобряют работу Байдена на посту президента, по сравнению с 14% демократов, отмечает издание.