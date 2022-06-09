Отчёт Группы реагирования ООН на Глобальные кризисы – буря приближается

Самое большое повышение стоимости жизни за последние полвека во всём мире вызвано войной России против Украины

По мнению Организации Объединённых наций, надвигается мировой кризис. “Буря приближается”, по словам Генсека ООН.

Организация Объединённых наций признала, что последствиями развязывания войны и российского вторжения в Украину 24 февраля сего года стало самое большое повышение цен на продукты и услуги во всём мире за последние полвека, если не больше. Кроме того, следствием этой никому не нужной по мнению ООН (кроме ряда политиканов) войны приведут, скорее всего, к тому, что цивилизация не сможет достигнуть запланированных на 2030 год результатов в борьбе против голода на Земле.

Эти выводы формулируются в отчёте Группы реагирования ООН на Глобальные кризисы, опубликованного в среду, 8 июня.

“Эффект домино, порождённый развязыванием войны, ощущается всё сильнее и сильнее во всём мире, и страдания людей не ограничиваются границами стран-участниц конфликта… Война, со всеми её последствиями, резко усилиа мировой кризис, доведя его до уровня, невиданного в течение полувека”, говорится в отчёте.

Согласно отчёту, один миллиард шесьсот миллионов человек на Земле, проживающих в 84 странах мира, уже ощущают на себе серьёзные последствия кризиса, такие, как повышение цен на кукурузу и и зерновые, да и многое другое. Одновременно, глобальный валовый продукт в мире сокращается, производство товаров широкого потребления. В отчёте приведены, в качестве примеров, несколько стран – например, в Армении реальные доходы населения с февраля сократились на 7,71 процент, в Грузии – на 5,23%, в Таджикистане на 4,86%, а в в Мавритании на 4,31%. И речь идёт о странах, не втянутых в конфликт непосредственно и не тратящих средства, связанные с продолжением войны.

Со своей стороны, генеральный секретарь ООН, госпоид Антони Гутеррес, заявил, что после трёх месяцев, прошедших с момента вторжения России, мир живёт в новой реальности, где наиболее уязвимые страны подвергаются самым тяжёлым последствиям. Но не стоит заблуждаться – ни одна страна в мире не останется в стороне и не избежит кризиса, вызванного этой войной”, предупредил Гутеррес. ООН также указала на рекордные проблемы в области электроэнегрии, в потреблении горючего, в добыче ископаемых. Генеральный секретарь ООН призвал к немедленному прикращению российского вторжения в Украину, как к единственному решению, которое остановит надвигающуюся на мир бурю” (оригинал: “… que se detenga la invasion rusa de Ucrania como unica solucion para detener la tormenta que se avecina”). Гутеррес рассказал о создании двух рабочих групп ООН, которые должны как можно быстрее разработать планы по разрешению продовольственного кризиса и помочь экспорту продовольственных товаров из Украины, который пока заблокирован.