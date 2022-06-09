Отчёт Группы реагирования ООН на Глобальные кризисы – буря приближается

Самое большое повышение стоимости жизни за последние полвека во всём мире вызвано войной России против Украины
Организация Объединённых наций признала, что последствиями развязывания войны и российского вторжения в Украину 24 февраля сего года стало самое большое повышение цен на продукты и услуги во всём мире за последние полвека, если не больше. Кроме того, следствием этой никому не нужной по мнению ООН (кроме ряда политиканов) войны приведут, скорее всего, к тому, что цивилизация не сможет достигнуть запланированных на 2030 год результатов в борьбе против голода на Земле.
Эти выводы формулируются в отчёте Группы реагирования ООН на Глобальные кризисы, опубликованного в среду, 8 июня.
“Эффект домино, порождённый развязыванием войны, ощущается всё сильнее и сильнее во всём мире, и страдания людей не ограничиваются границами стран-участниц конфликта… Война, со всеми её последствиями, резко усилиа мировой кризис, доведя его до уровня, невиданного в течение полувека”, говорится в отчёте.
Согласно отчёту, один миллиард шесьсот миллионов человек на Земле, проживающих в 84 странах мира, уже ощущают на себе серьёзные последствия кризиса, такие, как повышение цен на кукурузу и и зерновые, да и многое другое. Одновременно, глобальный валовый продукт в мире сокращается, производство товаров широкого потребления. В отчёте приведены, в качестве примеров, несколько стран – например, в Армении реальные доходы населения с февраля сократились на 7,71 процент, в Грузии – на 5,23%, в Таджикистане на 4,86%, а в в Мавритании на 4,31%. И речь идёт о странах, не втянутых в конфликт непосредственно и не тратящих средства, связанные с продолжением войны.
Со своей стороны, генеральный секретарь ООН, госпоид Антони Гутеррес, заявил, что после трёх месяцев, прошедших с момента вторжения России, мир живёт в новой реальности, где наиболее уязвимые страны подвергаются самым тяжёлым последствиям. Но не стоит заблуждаться – ни одна страна в мире не останется в стороне и не избежит кризиса, вызванного этой войной”, предупредил Гутеррес. ООН также указала на рекордные проблемы в области электроэнегрии, в потреблении горючего, в добыче ископаемых. Генеральный секретарь ООН призвал к немедленному прикращению российского вторжения в Украину, как к единственному решению, которое остановит надвигающуюся на мир бурю” (оригинал: “… que se detenga la invasion rusa de Ucrania como unica solucion para detener la tormenta que se avecina”). Гутеррес рассказал о создании двух рабочих групп ООН, которые должны как можно быстрее разработать планы по разрешению продовольственного кризиса и помочь экспорту продовольственных товаров из Украины, который пока заблокирован.