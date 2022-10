Неизвестная Канада: Зал ожидания международного аэропорта Гандер

Зал ожидания Международного аэропорта Гандера считается самым важным модернистским помещением в Канаде, и у него существует масса источников поддержки.

Утром 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке рушились башни-близнецы, 38 реактивных самолётов были перенаправлены в крошечный аэропорт Гандер в Ньюфаундленде. Более 7 000 пассажиров на пять дней застряли в городе с населением 13 000 человек. Ситуация усугублялась тем, что в непосредственной близости от аэропорта были доступны только 500 гостиничных номеров.

История о том, как местные жители собрались вместе, чтобы поприветствовать всех этих неожиданных посетителей и позаботиться о них в такое трагическое время, вдохновила бродвейских продюсеров на создание мюзикла Come From Away. Волонтёры готовили обеды, начальные школы на время стали общежитиями, а хоккейный каток был превращён в холодильник. «Люди из самолётов», как их прозвали местные жители, были пассажирами из 95 стран, — и всех их встретили с распростёртыми объятиями жители Гандера и близлежащих общин.

Гандер — это небольшой город в центральной части Ньюфаундленда, примерно в 100 км от восточного побережья, выходящего к северной части Атлантического океана. Хотя этот район — самая малонаселённая часть провинции, его стратегическое расположение на маршруте авиарейсов над северной частью Атлантического океана обусловило мировую известность аэропорта.

До открытия международного аэропорта Гандер в 1938 году поля Ньюфаундленда были отправной точкой для пилотов первых трансатлантических перелётов — Амелии Эрхарт и Чарльза Линдберга, — ведь этот участок суши является самой восточной точкой Северной Америки.

Во время Второй мировой войны Гандер был единственным действующим аэропортом в этом приморском регионе, поэтому он стал основным аэродромом для отправки в Европу самолётов союзников. После войны он находился на перекрёстке трансатлантических рейсов и много лет оставался важной заправочной станцией. Все — от голливудских кинозвёзд до поп-звёзд и мировых лидеров — при пересечении Атлантики приземлялись для дозаправки именно в Гандере.

В 1959 году королева Англии открыла в аэропорту Гандер элегантный, модернистский зал ожидания международных отправлений. В авангардистской комнате отдыха, отражающей очарование авиапутешествий середины века, была представлена мебель известных дизайнеров, таких как Чарльз и Рэй Имсы, Робин Буш, Жак Гийон и Арне Якобсен. Завершает образ впечатляющая фреска канадского художника Кеннета Локхеда, напольная плитка, похожая на работы Пита Мондриана, и вращающиеся стулья в женском туалете.

Глобальное значение аэропорта Гандер постепенно исчезало с развитием авиастроения: уже с 1960-х годов гигантские самолёты начали беспрепятственно пересекать Атлантику. Воздушное движение сократилось, а вместе с ним — и необходимость в крупном терминале аэропорта.

Планы по строительству меньшего, более эффективного терминала ставят под угрозу судьбу великолепного зала ожидания. Сегодняшний вид помещения — это своего рода капсула времени, прекрасно сохранившая то время, когда воздушное путешествие было чем-то необычным и гламурным.

Зал ожидания Международного аэропорта Гандера считается самым важным модернистским помещением в Канаде, и у него существует масса источников поддержки. На данный момент администрация аэропорта заявляет, что зал ожидания вместе со всеми фресками, скульптурами и мебелью останется нетронутым.