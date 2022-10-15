Уходи, если не умеешь говорить: квебекский ресторан закрывается из-за французского языка

Языковой закон в действии.

Владелец корейского ресторана “Баб Санг” приехал в провинцию Квебек всего несколько месяцев назад. За это время он успел открыть ресторан и городе Квебеке и попасть в языковой скандал. Теперь мужчина всерьез задумался о том, чтобы перенести свой бизнес в Монреаль и Оттаву.

На этой неделе корейская закусочная стала предметом ожесточенной негативной реакции после статьи в Le Soleil, в которой говорилось об отсутствии обслуживания на французском языке.

Согласно сообщению, официанты ресторана не говорят по-французски, а названия блюд в меню указаны на английском языке.

Согласно языковой хартии Квебека, все потребители, включая посетителей ресторанов, имеют право получать информацию и обслуживаться на французском языке.

Владелец сказал, что с момента публикации статьи ему поступали звонки с угрозами.

“Большинство квебекцев в Квебеке — очень добрые, нежные и милые люди, но некоторым я действительно не нравлюсь”, — сказал он.

Он решил закрыть заведение, опасаясь преследований.

Ресторатор планирует снова открыть двери, как только будет нанят франкоговорящий персонал. Но этот процесс оказался непростым, поскольку нехватка рабочей силы усложнила поиск рабочих. До закрытия все работники ресторана являлись членами одной семьи.

Владелец ресторана “Bab Sang” кореец и не является носителем английского языка. Он выучил его, когда жил в Австралии. Затем он переехал на несколько лет в Нью-Брансуик.

Мужчина добавил, что с радостью будет учить французский, но ему нужно время.

“Я очень люблю Квебек, поэтому решил приехать сюда, хотя я и не говорю по-французски, но на самом деле я могу выучить язык”, — сказал ресторатор.

Он выразил желание интегрироваться в сообщество Квебека.

На защиту ресторатора встал Бруно Сальвайл, директор организации по развитию бизнеса SDC Maguire.

“Помните, что этот человек был в Квебеке всего четыре месяца, он кореец по происхождению, который переехал в Нью-Брансуик, в основном во Фредериктон, на пять лет. И теперь мы просим его бегло говорить по-французски? – говорит он. – Действительно, я задаю себе серьезные вопросы о том, когда мы стали такими нетерпимыми. Я думаю, мы должны дать им время, чтобы найти персонал и выучить язык”.