Air Canada объявила о новых маршрутах в Европу и Японию

Напомним, что звезда “Гарри Поттера” назвал Air Canada самой плохой авиакомпанией.

Главная авиакомпания страны Air Canada объявила о новых европейских маршрутах. Перевозчик также ​​​​планирует возобновить некоторые маршруты в Японию будущим летом.

Авиакомпания из Монреаля планирует возобновить полеты из Ванкувера в Токио Ханеда и в Осаку, начиная со следующего лета. Компания отметила, что в апреле возобновились полеты в аэропорт Токио Нарита.

Объявление было сделано после того, как Япония ввела новые пограничные меры. Они позволяют всем иностранным гражданам въезжать в Японию с доказательством вакцинации или отрицательным тестом ПЦР, ослабляя двухлетние пандемические ограничения.

Air Canada также планирует расширить сеть европейских маршрутов, добавив рейсы из Торонто в Брюссель, а из Монреаля в Тулузу и в Копенгаген. Рейсы будут выполняться с 1 июня 2023 года.

Это объявление является частью плана Air Canada по расширению глобальных услуг в ответ на растущий спрос на международные поездки.