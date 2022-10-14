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Air Canada объявила о новых маршрутах в Европу и Японию

Olga Fedak Окт 14, 2022 Новости Канады, Общество, Путешествия, туризм, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 33 Просмотров

Напомним, что звезда “Гарри Поттера” назвал Air Canada самой плохой авиакомпанией.

Главная авиакомпания страны Air Canada объявила о новых европейских маршрутах. Перевозчик также ​​​​планирует возобновить некоторые маршруты в Японию будущим летом.

Авиакомпания из Монреаля планирует возобновить полеты из Ванкувера в Токио Ханеда и в Осаку, начиная со следующего лета. Компания отметила, что в апреле возобновились полеты в аэропорт Токио Нарита.

Объявление было сделано после того, как Япония ввела новые пограничные меры. Они позволяют всем иностранным гражданам въезжать в Японию с доказательством вакцинации или отрицательным тестом ПЦР, ослабляя двухлетние пандемические ограничения.

Air Canada также планирует расширить сеть европейских маршрутов, добавив рейсы из Торонто в Брюссель, а из Монреаля в Тулузу и в Копенгаген. Рейсы будут выполняться с 1 июня 2023 года.

Это объявление является частью плана Air Canada по расширению глобальных услуг в ответ на растущий спрос на международные поездки.

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