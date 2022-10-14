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Новости Новости Квебека и Монреаля Любитель быстрой езды: полиция Квебека оштрафовала водителя четыре раза за полчаса
Водитель, которого все достало

Любитель быстрой езды: полиция Квебека оштрафовала водителя четыре раза за полчаса

Olga Fedak Окт 14, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 39 Просмотров

А житель Чикаго может похвастаться тем, что у него угнали автомобиль дважды в течение трех часов..

Любовь к скорости обошлась водителю из Квебека в сотни долларов штрафа. Полиция поймала его на превышении скорости четыре раза в течение примерно 30 минут.

Полиция провинции Квебек сообщает, что во вторник утром один и тот же водитель был пойман на превышении скорости между муниципалитетами Поттон и Восточный Болтон в Восточных городках.

Водителем пикапа с прицепом был 48-летний мужчина из Шербрука. Первые раз он был перехвачен патрульным на трассе 243 в 10:15. Он двигался со скоростью 112 км/ч, при том что ограничение скорости в этом месте составляло 90 км/ч.

Он был оштрафован на 124 доллара и получил два штрафных балла.

Примерно через 15 минут его поймали, когда он ехал со скоростью 90 км/ч в зоне 70 км/ч на той же дороге.

“Едва ли через минуту он едет по маршруту 245 и показывает на спидометре 110 км/ч, когда в этом месте установлен максимальный предел в 90 км/ч”, — рассказывают полицейские.

Около 10:40 полиция преследовала его, когда он ехал со скоростью 126 км/ч по маршруту 245 в Восточном Болтоне, где ограничение скорости составляет 90 км/ч. Последнее нарушение обошлось ему в 272 доллара и тре штрафных балла.

Полиция Квебека напоминает общественности, что скорость является одной из основных причин аварий со смертельным исходом на дорогах провинции.

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