После двух с половиной пандемийных лет, открыт доступ на вершину Статуи Свободы

Собираетесь в турпоездку в Нью-Йорк? Учтите, что наконец-то открыт доступ к короне Статуи Свободы, на самую вершину памятника

Не прошло и два с половиной года с момента закрытия статуи Свободы для посещений из-за пандемии Ковида, как вход полностью открыт!

Последние недели, скорее всего, перед наступлением холодов, когда по промозглому Нью-Йорку, наверно, не очень-то хочется бродить, хотя снега в городе практически не увидишь, но осенне-зимняя сырость, пронизывающая стужа, ветер, пасмурная погода – всё это не очень-то настраивает на турпоездку.

Так что, по возможности пользуемся последними тёплыми и даже солнечными деньками, садимся в автомобиль, автобус, на поезд, на самолёт, на катер, на велосипед, на самокат, в коляску (нужное подчеркнуть) и добираемся до одного из самых интересных городов мира.

Перечислять все достопримечательности Нью-Йорка и окрестностей вряд ли имеет смысл, тем более, что списки их всюду публикуются.

Но, возможно, потенциальных туристов порадует самая недавняя новость:

Начиная с этих выходных (с 15 октября), впервые за два с половиной года можно забраться на самую вершину Статуи Свободы, прямо в корону бронзовой девушки! (Ограниченный доступ был открыт уже во вторник, 11 октября, но массовый турист получает право наведаться в голову статуи с субботнего утра).

Вход на статую был закрыт из-за пандемии в марте 2020 года. С 2021 год ограничения стали потихоньку сниматься, и постепенно люди смогли подниматься всё выше и выше. И вот, наконец-то, достигнут последний этап – теперь можно подниматься под самую верхушку, в мозг!

Статуя была открыта в октябре 1886 года, так что в этом месяце празднуется её 136 годовщина. Не круглая дата, но всё же день рождения, так что доступ на самую высоту стал небольшим подарком для всех приезжих и для всех ньюйоркчан (красивое слово!)

Будете в Нью-Йорке, поднимитесь на статую, оно того стоит.