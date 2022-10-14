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Оранжевый конус на дороге. Не трогайте его!

Фестиваль оранжевых конусов в Монреале продолжается! Возрадуемся, друзья!

Megan Jorgensen Окт 14, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Экономика Оставить комментарий 83 Просмотров

Итак, как ездить по городу Монреалю на эти выходные. Нет, не просто, но кто обещал лёгкую жизнь?

Городские улицы заставлены оранжевыми конусами, скоро зима, надо быстренько починить полотно и т.д.

Городские власти лихорадочно пытаются завершить ремонты улиц, дорог, шоссе до наступления зимних холодов и выпадения снегов. Посему движение на этих выходных будет затруднено.

Во первых, будут резко усилены работы на бульваре Marcel Laurin и на улице La Chapelle, на которую перенаправляется уличное движение от границ района Ville-Saint-Laurent. На этой важной артерии, соединяющий запад Монреаля с Лавалем, в нескольких секторах будет открыта для движения одна полоса в каждом направлении.

На другом конце Монреаля, в Анжу, будут закрыты вьезды на шоссе №25 и подьездные пути, ведущие к шоссе №40.

Из-за работ в туннеле Louis-Hyppolite-LaFontaine, закрывается выезд №6 в южном направлении, и тут выходными не обойдётся – выезд с шоссе 25 в этом месте будет перекрыт аж до 2025 года.

С вечера пятницы полностью перекрывается движение по проспекту Souligny, который будет закрыт для автомобилей до 5 утра понедельника.

На развязке Saint-Pierre будет закрыт выезд с шоссе №138 в восточном направлении (по направлению к шоссе №20).

На мосту Gédéon-Oumet, соединяющему Монреаль и Лаваль, движение будет ограничено, будет доступна одна полоса, по которой движение будет осуществляться в разные стороны по очереди.

Дорожные работы будут вестись и на десятках других улиц Монреаля, но на тех улицах всё же движение не столь интенсивно, хотя будет замедленно и автомобилистам рекомендуется запастись терпением и рассчитывать на более долгое время движения, чем обычно.

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