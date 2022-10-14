Итак, как ездить по городу Монреалю на эти выходные. Нет, не просто, но кто обещал лёгкую жизнь?

Городские улицы заставлены оранжевыми конусами, скоро зима, надо быстренько починить полотно и т.д.

Городские власти лихорадочно пытаются завершить ремонты улиц, дорог, шоссе до наступления зимних холодов и выпадения снегов. Посему движение на этих выходных будет затруднено.

Во первых, будут резко усилены работы на бульваре Marcel Laurin и на улице La Chapelle, на которую перенаправляется уличное движение от границ района Ville-Saint-Laurent. На этой важной артерии, соединяющий запад Монреаля с Лавалем, в нескольких секторах будет открыта для движения одна полоса в каждом направлении.

На другом конце Монреаля, в Анжу, будут закрыты вьезды на шоссе №25 и подьездные пути, ведущие к шоссе №40.

Из-за работ в туннеле Louis-Hyppolite-LaFontaine, закрывается выезд №6 в южном направлении, и тут выходными не обойдётся – выезд с шоссе 25 в этом месте будет перекрыт аж до 2025 года.

С вечера пятницы полностью перекрывается движение по проспекту Souligny, который будет закрыт для автомобилей до 5 утра понедельника.

На развязке Saint-Pierre будет закрыт выезд с шоссе №138 в восточном направлении (по направлению к шоссе №20).

На мосту Gédéon-Oumet, соединяющему Монреаль и Лаваль, движение будет ограничено, будет доступна одна полоса, по которой движение будет осуществляться в разные стороны по очереди.

Дорожные работы будут вестись и на десятках других улиц Монреаля, но на тех улицах всё же движение не столь интенсивно, хотя будет замедленно и автомобилистам рекомендуется запастись терпением и рассчитывать на более долгое время движения, чем обычно.