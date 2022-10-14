Очередной славный подвиг борчих (мы за инклюзивный язык!) за экологию – вандалистки залили супом картину Ван Гога

Вандализм в действии – оказывается, в климатических изменениях виноват Ван Гог. Он же писал картины маслом! Но уровень работы мозга активистов зашкаливает.

Чем помешала картина Ван Гога “Подсолнухи” борцам за климат, сказать сложно, наверно тем, что художник использовал масляные краски, а движение борчих и борцов гордо именует себя Just Stop Oil, что приблизительно означает в переводе “Просто прекратите пользоваться маслопродуктами” ”

Две гретинки залили картину томатным супом производства некоей известной продуктовой компании (название компании хорошо видно на кадрах презентации этих героинь, ну, что ж, антиреклама, это тоже реклама).

Картина была написана в 1888 году, она под стеклом, так что вряд ли пострадала (будем надеяться). Но невольно возникает вопрос, а не пора ли вернуть в семью телесные наказания, потому что о мозге этих двух борчих можно судить лишь по очевидному факту – “драли их в детстве мало”.

Обе придурочные после свершения своего великого акта протеста против климатических изменений, приклеили себя к стене. Когда их отцепили, то они были препровождены в полицейский участок, где им было предьъявлено обвинение в “нанесении ущерба преступным путём.”

Имена обеих прославившихся скандалисток известны, одной дурочке 21 год, второй – 20 лет.

На видео – момент героического акта. Обратите внимание на цвет волос одной из дур – сколько краски ушло на покраску? Сколько вреда нанесено природе этим бездумным и безумным вбросом вредных веществ в наш мир! Доколе!