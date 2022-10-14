Очередной славный подвиг борчих (мы за инклюзивный язык!) за экологию – вандалистки залили супом картину Ван Гога
Чем помешала картина Ван Гога “Подсолнухи” борцам за климат, сказать сложно, наверно тем, что художник использовал масляные краски, а движение борчих и борцов гордо именует себя Just Stop Oil, что приблизительно означает в переводе “Просто прекратите пользоваться маслопродуктами” ”
Две гретинки залили картину томатным супом производства некоей известной продуктовой компании (название компании хорошо видно на кадрах презентации этих героинь, ну, что ж, антиреклама, это тоже реклама).
Картина была написана в 1888 году, она под стеклом, так что вряд ли пострадала (будем надеяться). Но невольно возникает вопрос, а не пора ли вернуть в семью телесные наказания, потому что о мозге этих двух борчих можно судить лишь по очевидному факту – “драли их в детстве мало”.
Обе придурочные после свершения своего великого акта протеста против климатических изменений, приклеили себя к стене. Когда их отцепили, то они были препровождены в полицейский участок, где им было предьъявлено обвинение в “нанесении ущерба преступным путём.”
Имена обеих прославившихся скандалисток известны, одной дурочке 21 год, второй – 20 лет.
На видео – момент героического акта. Обратите внимание на цвет волос одной из дур – сколько краски ушло на покраску? Сколько вреда нанесено природе этим бездумным и безумным вбросом вредных веществ в наш мир! Доколе!