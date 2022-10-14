Недвижимость: проблемы предложения жилья

Строительство доступного жилья в Онтарио, Британской Колумбии и Квебеке не позволит достичь целевых показателей к 2030 году, заявило национальное жилищное агентство Канады, что является ярким свидетельством проблем с предложением, охвативших некоторые из крупнейших провинций страны.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) в своем последнем обзоре рынка жилья сообщила, что даже при наилучших сценариях в этих провинциях и Альберте в течение следующих восьми лет будет достаточно рабочей силы только для того, чтобы увеличить количество строящихся домов на 30-50%. Корпорация установила цель в 3,5 миллиона домов сверх существующей мощности к 2030 году, но, хотя всегда было известно, что некоторым провинциям будет труднее достичь своих целей, чем другим, масштаб проблемы вызывает беспокойство, по словам Даны Сенагамы, одного из авторов отчета.

“Мы всегда знали, что Онтарио и Британская Колумбия были проблемными местами с точки зрения доступного жилья или его отсутствия. Я думаю, что самым удивительным в отчете был масштаб проблемы, с которой этим провинциям придется столкнуться, чтобы выполнить не только наши прогнозы по строительству жилья, но и наши цели по доступности”, – сказал Сенагама канадскому специалисту по ипотечным кредитам. Онтарио сталкивается с самыми серьезными проблемами в том, что касается потенциала рабочей силы, и является единственной провинцией из четырех, в которой прогнозируется больше домохозяйств, чем ожидается при вводе жилья в течение следующих восьми лет. Эта провинция, Квебек и Британская Колумбия должны были бы, по крайней мере, удвоить количество стартапов, которые они могут создать при наилучших сценариях, а напряженный рынок труда означает, что это отдаленная перспектива.

По словам Сенагамы, хотя пандемия COVID-19 создала некоторые препятствия, она также показала, что строительная отрасль смогла добиться большего при меньшем количестве рабочей силы. “Там было меньше рабочих, но у них было много проектов, которые необходимо было завершить”, – объяснила она. “Вы не хотите платить штрафы за задержку проектов, поэтому все было сделано с головокружительной скоростью, завершено и готово к заселению. Но как только ситуация вернется к нормальному уровню, особенно с учетом многочисленных задержек в цепочке поставок и т.д., Что, по-видимому, является скорее нормой, ситуация станет еще хуже, а не лучше ”.

Все еще есть некоторый шанс увеличить потенциал рабочей силы, а именно за счет целенаправленной иммиграции, направленной на привлечение квалифицированных работников, способных заниматься жилищным строительством. Тем не менее, по словам Сенагамы, время, необходимое для завершения строительных проектов, остается ключевым камнем преткновения в нехватке предложения в стране. “На самом деле ничто не работает в том темпе, в котором мы хотели бы. На самом деле все занимает намного больше времени – по сути, здесь мы пытаемся увеличить поставки довольно быстро, и весь процесс строительства очень трудоемкий”, – сказала она. “Создание нашего способа решения этой проблемы не будет решением, потому что цикл строительства сам по себе занимает очень много времени”. Действительно, CMHC недавно подсчитала, что в среднем малоэтажным проектам в Торонто требуется около 10-15 лет, чтобы быть готовыми к заселению – “так что на самом деле это не быстрое решение”, – сказал Сенагама.

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