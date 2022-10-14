Microsoft отказалась от названия «Офис» для пакета своих офисных программ

Название Microsoft 365 присвоено сборнику офисных приложений вместо названия Microsoft Office, которое использовалось более 30 лет, 13 октября сообщает портал Techspot.

Название Microsoft 365 присвоено сборнику офисных приложений вместо названия Microsoft Office, которое использовалось более 30 лет, 13 октября сообщает портал Techspot.

Помимо изменения названия офисного пакета, компания сменит также логотип и адрес сайта. Теперь для поддержки офисных приложений Microsoft заработает страница Microsoft365.com вместо Office.com. Пользователи увидят результаты обновления не раньше ноября 2022 года. Обновления для приложения Office в ПК-версии и версии для мобильных устройств появятся в начале 2023 года.

Как заверяет Microsoft, смена названия не отразится на функционировании существующих учетных записей, профилей, подписок или файлов. Все изменения произойдут в автоматическом режиме. Приложения Word, Excel, PowerPoint и Outlook войдут в пакет Microsoft 365, сохранив свои прежние названия.