Конгрессмены США требуют от Трампа отчитаться о штурме Капитолия

Документы, вкупе с ответами на вопросы под присягой по поводу штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года, обязали предоставить бывшего президента США Дональда Трампа спецкомитету

Документы, вкупе с ответами на вопросы под присягой по поводу штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года, обязали предоставить бывшего президента США Дональда Трампа спецкомитету, — стало известно из трансляции 13 октября, проводившейся на сайте Специального комитета палаты представителей Конгресса США.

В комитете настояли, чтобы экс-президенту направили соответствующую специальную повестку, дабы он «отчитался перед американцами». Если Трамп откажется выполнить требование законодателей и не явится на слушания по повестке, это будет считаться в США проявлением неуважения к Конгрессу. Такие действия могут повлечь за собой предъявление обвинений и судебное разбирательство.

В Спецкомитет, который проводит расследование штурма Капитолия, вошли семь демократов и два республиканца. Однако в целом республиканцы выступают против создания данного ведомства и осуждают своих коллег, которые к нему примкнули.

Напомним, 6 января 2021 года в здание Конгресса ворвалась группа протестующих, считающихся сторонниками Трампа. Они пытались чинить препятствия утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков была застрелена одна из ворвавшихся в Капитолий протестующих. Кроме того пять человек погибли во время или вскоре после этого события, в том числе один полицейский.